Pensionato muore a Porto Botte 

Ennesima tragedia nel mare della Sardegna: a perdere la vita, ieri nella spiaggia di Porto Botte, nel litorale di Giba, è stato Giuseppe Usai, noto Pinuccio, 78 anni, residente a Narcao, nella frazione di Terraseo.

Il pensionato stava trascorrendo una tranquilla mattinata al mare. Poco prima delle 10,30 è entrato in acqua ma dopo qualche istante alcuni bagnanti lo hanno visto barcollare e cadere in acqua. Immediati i soccorsi da parte dei presenti: l’uomo è stato portato subito in riva, dove è arrivato anche il bagnino del vicino stabilimento balneare che, con le prime manovre, ha provato a rianimarlo. Nel frattempo il 118 in pochi minuti ha inviato sul posto il personale dell’Avos di Sant’Anna Arresi che ha eseguito alcune operazioni di rianimazione, con l’assistenza dei colleghi del Soccorso Giba, in servizio per il 118, arrivati con un mezzo con infermiere a bordo. Purtroppo, tutti i tentativi si sono rivelati vani. Dalla centrale operativa dell’Areus è stato inviato anche l’elisoccorso dalla base di Elmas. Un medico si è calato in spiaggia con il verricello ma ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

La scoperta

Pinuccio Usai non era sposato e non aveva figli. In pensione dopo una vita da agricoltore, era conosciuto nella zona anche perché nel 1971, mentre arava un terreno in località Strumpu Bagoi, a Terraseo, aveva scoperto i resti del tempio di Demetra e Kore, di epoca fenicio-punica, successivamente oggetto di importanti campagne di scavo.

Il dolore

Grande dispiacere è stato espresso da parte dell’amministrazione comunale di Narcao: «A nome dell’intera amministrazione comunale – ha dichiarato il vicesindaco Maurizio Portas – desidero esprimere le mie più sincere condoglianze ai familiari del signor Giuseppe». Addolorato anche Andrea Pisanu, sindaco di Giba, informato immediatamente dell’accaduto: «Nonostante la prontezza dei soccorsi e la presenza del servizio di salvamento a mare organizzato dal nostro Comune, non è stato possibile evitare la tragedia», ha detto. «Esprimo cordoglio da parte di tutta l’amministrazione ai familiari».

Matteo Fenu, amico del defunto, ha dichiarato: «Lo ricorderò come una bravissima persona».

