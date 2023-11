Pensionato morto in casa da due giorni 

Gli amici del bar non lo vedevano da qualche giorno. Così hanno deciso di chiamare i vigili urbani di Capoterra: «Siamo preoccupati per Antonio Medda, vive da solo e da qualche giorno non lo si vede in giro». Gli agenti della polizia locale sono andati nell’appartamento del pensionato di 69anni in via Montello e l’hanno trovato senza vita. Probabilmente ha avuto un malore, ha tentato di alzarsi dal letto e ha perso conoscenza. Secondo i medici legali, inviati sul posto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nessun giallo: si tratta di morte naturale. In base ai primi accertamenti, Antonio Medda era morto almeno da due giorni.

Volontario

Operaio in pensione, Medda era molto conosciuto nella cittadina soprattutto per il suo impegno sociale. Ha operato tanti anni come volontario della Misericordia e in passato aveva svolto il servizio di nonno vigile per la sicurezza dei bambini vicino alle scuole.

Il primo a lanciare l’allarme è stato un consigliere comunale, Silvano Corda, che ogni mattina incontrava il pensionato mentre faceva colazione in un bar del centro: «Nelle scorse settimane ho visto che Antonio Medda aveva alcune ferite. Gli ho chiesto come sie le fosse procurate e mi aveva raccontato di essere caduto in una buca vicino casa. Gli ho domandato se avesse bisogno di aiuto, mi ha ringraziato e salutato. Poi non mi è più capitato di incontrarlo in centro, mi sono preoccupato e ho chiesto aiuto ai vigili: non ipotizzavamo che fosse morto, pensavamo solo che avesse bisogno di aiuto. Davvero una brutta notizia».

In città

Antonio Medda viveva da solo in casa, nella palazzina popolare di via Montello, dove ha sede l’associazione di volontariato della Misericordia che frequentava da tempo. Nell’abitazione gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco hanno trovato un grande disordine: da qui la necessità di ulteriori approfondimenti. A fugare ogni dubbio sulle cause della morte del pensionato sono stati gli specialisti della medicina legale dell’università di Cagliari: il decesso è avvenuto per cause naturali.

Commosso il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau: «Conoscevo Antonio Medda da sempre, era una persona mite, un ex operaio dedito al lavoro. Non avrei mai pensato che potesse morire in questo modo, da solo, senza la possibilità di chiedere aiuto a qualcuno».

