Pensionato morto, è omicidio? 

Un uomo di Tertenia, Rocco Cervellino, è morto ieri all’ospedale di Lanusei dopo tre giorni di agonia. La Procura di Lanusei vuole vedere chiaro sulle cause del decesso e ha aperto un’inchiesta ipotizzando l’omicidio. Tra le ipotesi quella che l’ex meccanico sia morto in conseguenza delle lesioni riportate al culmine di una lite domestica.La salma è stata posta sotto sequestro su richiesta del magistrato inquirente, che potrebbe quasi certamente disporre anche l’autopsia. Cervellino, che aveva 61 anni, è arrivato mercoledì notte al Pronto soccorso e il personale sanitario aveva accertato sul paziente diverse lesioni che si era procurato nella sua abitazione di Tertenia.

Il caso

Tutto è iniziato mercoledì sera, quando nell’abitazione coniugale un’accesa discussione sarebbe finita in un violento litigio, forse tra marito e moglie ma non è detto ci fossero altre persone. Erano arrivate due ambulanze che si erano prese cura di entrambi. L’ex meccanico è stato trasportato al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede. Nell’abitazione erano intervenuti anche i carabinieri di Jerzu che hanno avviato le indagini per ricostruire tutti i fatti accaduti nei minuti precedenti all’intervento del 118. Contestualmente la moglie di Cervellino, originario di Oppido Lucano in provincia di Potenza ma da qualche anno trapiantato a Tertenia dove aveva messo su famiglia, è stata ricoverata al San Francesco di Nuoro.

Su cosa sia accaduto con esattezza oltre le mura domestiche non è ancora chiaro ed è anche per questo che la Procura ha disposto il sequestro dell’abitazione, inaccessibile a tutti tranne che ai militari che, negli ultimi giorni, hanno effettuato una serie di rilievi a caccia di elementi utili a ricostruire i fatti di quella serata che ora è sfociata in tragedia.

L’indagine

Quella di Rocco Cervellino è una morte con contorni tutti da chiarire. Probabile che domani il magistrato titolare dell’inchiesta conferisca l’incarico a un anatomopatologo per eseguire la perizia sul cadavere dell’ex meccanico da cui emergeranno gli elementi utili a portare avanti l’indagine.

Le attività investigative sono state delegate ai militari della compagnia di Jerzu che potrebbero presto mettere a verbale la testimonianza della moglie del defunto, non appena le condizioni della stessa lo permetteranno.

RIPRODUZIONE RISERVATA