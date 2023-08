Pensionato morto, aperta un’inchiesta 

I funerali sono stati celebrati ieri mattina a Badesi, ma la storia delle ultime ore di vita di un pensionato di 80 anni, residente nel centro costiero, è ancora tutta da ricostruire. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta (per ora a carico di ignoti) sul decesso dell’anziano, avvenuto a Sassari, nell’ospedale Civile, dopo diverse settimane di ricovero. L’uomo, stando ai primi accertamenti dei pm galluresi, era stato ricoverato a Sassari dopo una rovinosa caduta avvenuta nella Rsa di Tempio, dove il pensionato era ricoverato per una patologia invalidante. Le indagini sono in corso, affidate ai carabinieri della compagnia di Tempio Pausania, ma ci sono i primi riscontri a quanto emerso subito dopo l’incidente, avvenuto a metà luglio. A quanto pare l’uomo era stato affidato al personale della Residenza sanitaria assistita della Asl, a Tempio, per una grave patologia invalidante che lo obbligava a muoversi su una sedia a rotelle. Si parla di problemi fisici, ma anche di una situazione di disorientamento sul piano psichico. L’uomo su sarebbe avvicinato ad una scala interna, una zona pericolosa per i pazienti con problemi di deambulazione, sarebbe caduto rovinosamente finendo sui gradini. Il decesso è avvenuto pochi giorni prima di ferragosto e la Procura ha disposto l’autopsia e diversi accertamenti che sono stati avviati immediatamente dai carabinieri. A quanto pare i familiari dell’uomo hanno presentato un esposto e chiedono che venga fatta luce sul caso. La Asl di Olbia considera la Rsa di Tempio una struttura adeguata e sicura.

RIPRODUZIONE RISERVATA