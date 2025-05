Pensionato isolato chiede la fermata del bus 

A malapena riesce a mettere un passo dopo l’altro. Roberto Marroni, 75 anni, pensionato di Villagrande vive in un casetta isolata, molto distante dall’abitato. Non può guidare, si muove lentamente a causa di un problema alla gamba. «Impiego quaranta minuti a piedi per arrivare a Villagrande, venti per salire a Santa Barbara».

Vive da solo, non è certo benestante e con l’avanzare dell’età ogni spostamento è divenuto un dramma. Chiusa la sua bottega di barbiere, in cui ha lavorato per 60 anni, affronta un periodo difficile ma non si arrende. Il signor Marroni chiede all’Arst di consentire la fermata delll’autobuis vicino a casa sua, in modo da potersi spostare. Un mese e mezzo fa Marroni ha inviato una richiesta scritta e da allora attende fiducioso una risposta. «A volte mi fanno salire sull’autobus degli studenti ma adesso quando finisce la scuola dal 15 giugno non so più come fare».

Del problema è ben informato il sindaco Alessio Seoni che assicura l’impegno del Comune. «Abbiamo contattato Arst e previsto un sopralluogo congiunto nei prossimi giorni. Abbiamo a cuore e seguiamo con attenzione ogni singola situazione di disagio per i cittadini. Spesso però non dipende da noi ma da altri enti, con le loro regole e le loro tempistiche». (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA