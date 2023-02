Pensionato investito mentre attraversa: lotta tra la vita e la morte in Rianimazione 

Si trova ricoverato in gravi condizioni il pensionato di 78 anni che ieri sera è stato investito da una Peugeot 208 in via Poligono, a Sassari, mentre attraversava nell’intersezione con via Baldedda. L’uomo è in Rianimazione in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 quando una macchina condotta da un uomo di 48 anni che procedeva lungo la carreggiata, all’altezza di via Flumenargia ha colpito violentemente il pedone che stava attraversando da sinistra.

Nell’impatto il pensionato è stato scaraventato sull’asfalto, diversi metri più avanti. Il 78enne ha subito perso conoscenza e non si è più ripreso. L’automobilista e altri passanti hanno cercato di prestargli i primi soccorsi, fino a quando sul posto sono arrivati una ambulanza base e una medicalizzata del 118 oltre alla Polizia locale. I sanitari si sono subito resi conto della gravità della situazione. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso: le sue condizioni sarebbero disperate. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, in una strada priva di una adeguata segnaletica orizzontale e di illuminazione. (c.fi.)

