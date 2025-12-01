Pensionato investito mentre attraversa 

Sarebbe dovuto entrare in consorzio per fare qualche acquisto ma un’auto l’ha investito. Gianni Usai, 66 anni, di Villagrande, è finito al Pronto soccorso di Lanusei con un trauma cranico e sospette fratture. L’incidente è successo ieri mattina in via Roma, nella parte bassa del paese. L’uomo, da un po’ di tempo in pensione dopo aver fondato e portato avanti la fiorente attività di allevamento di quaglie che ha sede in paese, ha parcheggiato a bordo strada per raggiungere il negozio di ferramenta dove avrebbe dovuto fare delle compere. Secondo una prima dinamica, alla cui ricostruzione esatta lavorano gli agenti del commissariato di polizia di Lanusei intervenuti sul posto, una Lancia Ypsilon ha investito Usai mentre attraversava la strada.

Erano da poco passate le 9. Al volante dell’utilitaria c’era una donna originaria di Lanusei che abita a Villagrande. È stato un attimo. Nell’impatto, il pensionato è finito a terra battendo la testa sull’asfalto. Quando sono arrivati i soccorritori dell’ambulanza, allertati dalla centrale operativa del 118 di Sassari, l’uomo era vigile e cosciente e lamentava dolori alle gambe. Ai volontari del mezzo di soccorso ha riferito di non ricordare cosa fosse accaduto, sintomo di uno shock provocato dall’episodio.

Usai è stato trasferito in ospedale dove i medici l’hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Gli esami strumentali forniranno un quadro completo delle sue condizioni, comunque non gravi. La polizia ha interrogato la conducente della Ypsilon e alcuni testimoni per fugare qualsiasi dubbio sulla dinamica dell’incidente.

