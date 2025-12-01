VaiOnline
Villagrande.
02 dicembre 2025 alle 00:37

Pensionato investito mentre attraversa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarebbe dovuto entrare in consorzio per fare qualche acquisto ma un’auto l’ha investito. Gianni Usai, 66 anni, di Villagrande, è finito al Pronto soccorso di Lanusei con un trauma cranico e sospette fratture. L’incidente è successo ieri mattina in via Roma, nella parte bassa del paese. L’uomo, da un po’ di tempo in pensione dopo aver fondato e portato avanti la fiorente attività di allevamento di quaglie che ha sede in paese, ha parcheggiato a bordo strada per raggiungere il negozio di ferramenta dove avrebbe dovuto fare delle compere. Secondo una prima dinamica, alla cui ricostruzione esatta lavorano gli agenti del commissariato di polizia di Lanusei intervenuti sul posto, una Lancia Ypsilon ha investito Usai mentre attraversava la strada.

Erano da poco passate le 9. Al volante dell’utilitaria c’era una donna originaria di Lanusei che abita a Villagrande. È stato un attimo. Nell’impatto, il pensionato è finito a terra battendo la testa sull’asfalto. Quando sono arrivati i soccorritori dell’ambulanza, allertati dalla centrale operativa del 118 di Sassari, l’uomo era vigile e cosciente e lamentava dolori alle gambe. Ai volontari del mezzo di soccorso ha riferito di non ricordare cosa fosse accaduto, sintomo di uno shock provocato dall’episodio.

Usai è stato trasferito in ospedale dove i medici l’hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Gli esami strumentali forniranno un quadro completo delle sue condizioni, comunque non gravi. La polizia ha interrogato la conducente della Ypsilon e alcuni testimoni per fugare qualsiasi dubbio sulla dinamica dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La classifica

Qualità della vita, Cagliari prima al Sud

l A. Carta, A. Artizzu
Criminalità

Detenuti al 41 bis nel carcere di Uta:tutti uniti per il no

Ornano: purtroppo arriveranno Todde: decisione calata dall’alto 
Marco Noce
1933-2025

È l’ultima volée del principe Nicola

Il primo italiano a vincere uno Slam Campione inimitabile, icona di eleganza 
Enrico Pilia
I messaggi

Emma Bonino, ore di preoccupazione

Magi (+Europa): «Condizioni stabili, è una lottatrice». Solidarietà bipartisan 
Calabria

Assalto a un portavalori, rubati 2 milioni

In azione un commando di una decina di persone armate di kalashnikov 