Pensionato di Pozzomaggiore morto in casa da due settimane 

Nuovo dramma della solitudine a Macomer: il corpo di un uomo, deceduto probabilmente due settimane fa, è stato rinvenuto ieri pomeriggio, in avanzato stato di decomposizione, all'interno dell'appartamento dove viveva, in una palazzina del rione di Santa Maria. La morte potrebbe risalire a due settimane fa, forse per cause naturali, poiché, Battista Piredda, pensionato di 67 ann originario di Pozzomaggiore, era cardiopatico. A dare l'allarme è stata la padrona di casa, che ha provato a contattarlo da diversi giorni, senza mai ottenere risposta. Anche gli inquilini non lo vedevano da tempo.

A quanto si è capito l'uomo non aveva rapporti con nessuno, nemmeno con i parenti, e non aveva amici. Anzi, da quanto si dice, non riceveva visite da parte di nessuno. Battista Piredda era cardiopatico. Forse ha accusato un malore e probabilmente non è riuscito ad avvisare nessuno. Il telefonino non dava nessun segnale. Anche il portone di ingresso all'appartamento era sprangato e non si sentiva nessun odore e nessun rumore.

A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri. Dopo aver forzato il portone, i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia locale lo hanno trovato disteso sul letto. Dentro l'appartamento nessun segno di colluttazione. Probabilmente l'uomo è stato colto da un infarto e non ha potuto neanche invocare soccorso.

