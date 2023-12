Pensionato di 75 anni cade nel pozzo: salvato dai pompieri 

Stava eseguendo dei piccoli lavori nella sua abitazione quando Paolo Piddiu, 75 anni, di Pula, è caduto dentro a un pozzo. Il fatto è accaduto ieri mattina in via Giolitti poco dopo le 11,30. Fatale una disattenzione, ma per fortuna il pensionato si è procurato soltanto alcune lesioni non gravi a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della squadra di soccorso su corda, che hanno recuperato e salvato Piddiu, caduto ad una profondità di circa 12 metri con le manovre speleo-alpine-fluviali. Presenti anche i sommozzatori perché non si conosceva la quantità d’acqua all’interno del pozzo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Pula comandati dal luogotenente Bruno Caruso. Piddiu è stato poi trasportato all’ospedale Brotzu per le cure del caso. (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA