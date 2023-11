Pensionato cercatore di funghi raccoglie un mega pioppino 

Un “Cyclocybe Cylindracea” da ben 1,7 chilogrammi. È l’enorme fungo, della varietà pioppino, raccolto nei giorni scorsi da Bruno Farci, pensionato massargese di 74 anni, grande appassionato di caccia ed esperto cercatore di funghi, in una zona di Villamassargia al confine con Siliqua. «Facevo una passeggiata - racconta il pensionato - nei pressi di alcuni olmi secolari dove già in passato avevo trovato delle belle famigliole di pioppini.Da lontano sembrava una roccia, non avevo mai trovato un fungo così grande». Dopo lo stupore in famiglia e le classiche foto di rito, il pioppino è stato servito in tavola per cena: «Era talmente grande che abbiamo potuto cucinarlo in parte arrosto, in parte fritto e in parte trifolato». (s. f.)

