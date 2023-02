Pensionato cade dalle scale e batte la testa: ricoverato 

È caduto dalle scale e ha battuto la testa con violenza sul pavimento. L’incidente domestico si è verificato intorno alle 12.30 di ieri in un’abitazione vicino al porticciolo turistico di Santa Maria Navarrese. A restare ferito è stato un pensionato di origini torinesi trapiantato da una decina d’anni nella frazione di Baunei. Probabile che l’uomo, che vive con la moglie, sia scivolato e abbia perso il controllo precipitando a terra. Le sue condizioni sono apparse gravi e una volta giunto sul posto il personale del 118 ha richiesto alla centrale operativa l’intervento dell’elicottero dell’Areus per affrettare il trasferimento in ospedale.

Il mezzo aereo è decollato dalla base di Elmas ed è atterrato sul campo sterrato di calcio a cinque in piazza Principessa di Navarra dove il paziente è stato accompagnato a bordo dell’ambulanza. Da qui il trasporto all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nelle ore successive al ricovero le condizioni del pensionato, rimasto sempre vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso, sono progressivamente migliorate. L’anziano è conosciuto in tutta la comunità, dove si è ben integrato, benché sia originario del nord Italia e qui abiti da qualche anno. Insieme alla moglie ha scelto di vivere a Santa Maria Navarrese per le condizioni climatiche favorevoli. (ro. se.)

