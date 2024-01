Pensionato assolto: non violentò la sorella per mezzo secolo 

Non ha violentato la sorella per oltre cinquant’anni. I giudici della Prima sezione penale del Tribunale di Cagliari hanno assolto un pensionato di Nuraminis dall’accusa di aver abusato per quasi mezzo secolo della donna. Al termine di una lunga camera di consiglio, il collegio presieduto dalla giudice Lucia Perra ha accolto le ricostruzioni del difensore, l’avvocato Filippo Serpau, che aveva chiesto di far cadere tutte le accuse nei confronti del suo assistito. L’accusa, due giorni prima, aveva chiesto una condanna a 12 anni di carcere dell’ultrasessantenne, messo sotto processo anche con l’ipotesi di aver fatto prostituire la sorella minore con alcuni amici per poi incassare i soldi.

L’indagine era stata coordinata dal pubblico ministero Enrico Lussu. Per raccontare la vicenda è necessario restare volutamente generici e tenere l’anonimato dell’imputato, così da proteggere anche l’identità della presunta vittima. Terminata l’inchiesta, la Procura aveva accusato l’imputato di aver più volte costretto la sorella a compiere atti sessuali contro la sua volontà, in qualche caso anche in compagnia di amici, almeno sino al 2015. Ma la difesa ha ricostruito il rapporto tra fratello e sorella, dimostrando che non fosse vero quanto raccontava: non è stata abusata del pensionato per 50 anni né è mai picchiata, come aveva riferito. La donna si era costituita parte civile con l’avvocato Antonio Incerpi.

