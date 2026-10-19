Pensionato ai domiciliari 

Doveva espiare un residuo della pena di un anno, sei mesi e 19 giorni per lesioni personali gravi. Per questo, gli agenti del commissariato di Siniscola hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, emessa dal tribunale di sorveglianza di Sassari, nei confronti di Antonio Casu, il 76enne di Siniscola accusato inizialmente di tentato omicidio per aver colpito col cric, nel parcheggio del supermercato Md di Siniscola, Maria Patta, 79 anni, durante una lite. La donna aveva urtato l’auto di Casu con il tutore e spruzzato spray al peperoncino. L’uomo aveva reagito colpendola con un cric alla testa. Accusa di tentato omicidio ridimensionata dal gup di Nuoro che aveva accolto la tesi della difesa con l’avvocato Basilio Brodu e Claudio Trubbas, condannandolo a due anni e 8 mesi.

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