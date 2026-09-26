Pensionato aggredito, giovane assolto 

Era finito sul banco degli imputati con l’accusa di lesioni. Secondo il pm del Tribunale per i minorenni di Cagliari, un giovane di Tortolì, 17enne all’epoca dei fatti (2020), in concorso con la madre, aveva colpito con calci e pugni un pensionato di 74 anni, anch’egli residente nella cittadina. Ma al termine del processo, il ragazzo è stato assolto dal giudice che ha accolto le argomentazioni della difesa, rappresentata dall’avvocato Mauro Pilia, che ha incentrato l’arringa sull’assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della vittima. Il legale ha contestato l’attendibilità del pensionato, richiamando sia alcuni suoi precedenti penali, tra cui una condanna per simulazione di reato, sia l’esistenza di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Lanusei per fatti che, secondo l’accusa in quel diverso procedimento, riguarderebbero atti persecutori, minacce e lesioni gravi ai danni dei componenti della famiglia del minore. (ro. se.)

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