Pensionati single, la Tari è una stangata 

Tari, approvate le tariffe: la stangata è dietro l'angolo per i single. A Tortolì chi vive da solo pagherà il doppio. Il nuovo tariffario è stato recentemente approvato dal commissario straordinario Francesco Cicero che si è trovato a far fronte anche a questa incombenza in Municipio, dopo il terremoto politico dello scorso 24 gennaio. E non poteva fare altrimenti perché per coprire l'intero costo del servizio di raccolta rifiuti del Comune servono 2 milioni 896.824 mila euro. Mica spiccioli. Mancano gli indirizzi politici ma gli uffici devono pur far quadrare i conti.

Il commissario

«Ho chiesto di evitare aumenti alle fasce più deboli e alle famiglie numerose», dice Cicero. Secondo il piano finanziario approvato nel 2022, la Tari viene suddivisa tra parte fissa e variabile, per il 68 per cento a carico delle utenze domestiche, per il 32 a carico delle utenze non domestiche. Verranno riscosse in quattro parti: una prima e unica rata entro il 31 maggio, la seconda rata entro 31 luglio, terza il 30 settembre, quarta il 1 dicembre 2023.

Le tariffe restano perlopiù le stesse dello scorso anno, se non di qualche variazione di pochi centesimi, per le diverse categorie. Le famiglie composte da un solo componente, si trovano a pagare l'aumento col balzello più alto. Per la parte fissa sale di pochi centesimi, una persona sola che sino allo scorso anno pagava 1.54 euro al metro quadro ora ne pagherà 1.59 euro. Le cose cambiano per la parte variabile: se nel 2022 pagava all'anno 56,15 euro, nel 2023 nel pagherà 98 euro circa. Quasi più del doppio.

Le proteste