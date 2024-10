Pensionati sempre più vecchi e poveri 

Mai pensione sarà più meritata. Quella che riceveranno gli ex lavoratori del futuro arriverà infatti dopo una carriera lunghissima, fino alle soglie dei 70 anni, trascorsa nel tentativo di racimolare un gruzzolo di contributi sufficiente a una conclusione di vita decorosa. Una missione però quasi impossibile per milioni di italiani, figli della grande crisi di inizio secolo, della disoccupazione selvaggia che l’ha caratterizzata, con la caccia disperata al posto fisso, il blocco dei concorsi e generazioni intere di giovani e meno giovani che arrivavano a fine mese (nei casi più fortunati) con contratti temporanei pagati neppure mille euro al mese.

Previsioni nere

Il conto, molti di loro, purtroppo lo pagheranno presto. A fine carriera, quando decenni di contratti precari e malpagati porteranno in dote una pensione da fame. Il portale “Itinerari previdenziali” ha fatto una previsione raggelante: dei 280mila lavoratori andati in pensione nel 2023 la metà potrà ambire in media a 300 euro al mese. Calcolo che tuttavia, man mano che passeranno gli anni, sarà sempre meno generoso con chi vorrà uscire dal mondo del lavoro. Peggio ancora se in anticipo.

D’altronde gli analisti lo dicono da anni: la coperta previdenziale e cortissima perché fatta di pochissimi lavoratori attivi che versano contributi e tantissimi pensionati che devono essere pagati ogni mese. Ecco perché l’unico modo di riequilibrare la bilancia è far crescere gli occupati facendoli rimanere al lavoro non gravando sulle casse dell’Inps.

Il futuro

Quello che accadrà fra qualche anno sembra già scritto. Almeno per il presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli, che in un'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha lanciato senza timore l’allarme sullo squilibrio tra nuove e vecchie generazioni.

Secondo l’istituto di statistica fra soli 7 anni, complice il calo demografico e il contemporaneo aumento dell’aspettativa di vita, gli over 65 «potrebbero rappresentare il 27,7% della popolazione». Da qui si deduce che, «l’impatto sulle politiche di protezione sociale sarà quindi importante, dovendo fronteggiare i fabbisogni di una quota crescente (e più longeva) di anziani».

I calcoli

A complicare le previsioni ci si mette anche l’”espansione” del sistema contributivo, la riforma che dal 1996 obbliga i lavoratori a ricevere una pensione in proporzione ai contributi versati e non (come si faceva precedentemente) alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di carriera.

È comunque facilmente comprensibile che prevedere l’assegno da erogare a un lavoratore la cui carriera è sempre stata discontinua e mal pagata è pressoché impossibile.

L’unica cosa certa è che nei prossimi anni, per ambire a una pensione più o meno dignitosa, si dovrà lavorare fino a tarda età: «Le ipotesi sulle prospettive della speranza di vita a 65 anni contemplate nello scenario mediano presagiscono una crescita importante, a legislazione vigente, dell’età al pensionamento», ha spiegato ai parlamentari Chelli. «Rispetto agli attuali 67 anni, si passerebbe a 67 anni e 3 mesi dal 2027, a 67 anni e 6 mesi dal 2029 e a 67 anni e 9 mesi a decorrere dal 2031, per arrivare a 69 e 6 mesi dal 2051».

RIPRODUZIONE RISERVATA