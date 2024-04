«Pensionati sardi, poveri d’Italia» 

Poveri e maltrattati. I pensionati dell’Isola non sono certo tra le categorie più invidiate del Paese, soprattutto se si confrontano con i “colleghi” oltre il Tirreno. Economicamente e assistenzialmente se la passano infatti peggio di tanti altri, tanto da essere ormai entrati in emergenza.

La crisi vissuta da migliaia di ex lavoratori sardi non a caso è stata al centro del discorso di insediamento del neo segretario dello Spi Cgil Sardegna Giacomo Migheli, eletto ieri dall’assemblea generale riunita a Cagliari alla presenza della segretaria generale dello Spi Cgil nazionale Tania Scacchetti e del segretario nazionale Stefano Landini, oltre che del segretario Cgil Sardegna Fausto Durante.

In crisi

«Le pensioni in Sardegna sono più basse del 17% rispetto alla media nazionale e le condizioni di vita e salute dei pensionati sardi sono fortemente condizionate dall’inadeguatezza della rete socio-assistenziale e, più in generale, del sistema sanitario regionale», ha detto Migheli, 70 anni e una carriera spesa in sindacato nei vari livelli della categoria di appartenenza, la Filctem.

Il sindacalista raccoglie il testimone da Marco Grecu, che ha guidato i pensionati della Cgil negli ultimi otto anni, ed era già componente di segreteria regionale con il ruolo di organizzatore.

L’eredita è di quelle onerose: la sigla infatti tutela 82.518 iscritti sparsi in ogni parte dell’Isola, con oltre 100 tra sedi e leghe.

I numeri del comparto sono per di più preoccupanti. «Se sommiamo tutte le tipologie di assegno pensionistico - ha ribadito il nuovo segretario - l’importo medio mensile, a gennaio 2023, è 840 euro, una somma inferiore alla media italiana del 17%».

I numeri

Nel dettaglio (i dati più aggiornati arrivano dall’Inps e sono relativi al 2023), le pensioni erogate in Sardegna sono 471.513, di cui 313.280 quelle di invalidità, vecchiaia e superstiti, le altre assistenziali. Gli importi medi sono di 1.225 euro per quelle di vecchiaia, 719 per quelle di invalidità e 670 per i superstiti. L’importo medio delle restanti 158.233 pensioni assistenziali (assegni sociali e invalidità civile) è di 485 euro.

Un quadro non roseo quindi, che si aggiunge alle difficoltà che quotidianamente vivono i pensionati: «Per fare solo un esempio, oggi prenotare una visita medica attraverso il servizio sanitario è quasi impossibile perché le liste d’attesa sono insostenibili», ha detto Migheli sottolineando che, non a caso, la Cgil a tutti i livelli chiede il potenziamento della sanità pubblica.

«È importante - ha aggiunto il segretario - investire nelle Case di comunità, nella telemedicina, nell’assistenza domiciliare, nei servizi socio-sanitari territoriali, ma è fondamentale, soprattutto, riorganizzare la medicina di prossimità, vicina al territorio e alle esigenze delle persone che ci vivono».

E a proposito di territorio e di vicinanza alle persone, Migheli ha sottolineato la natura del sindacato dei pensionati come sindacato di prossimità, presente nei piccoli come nei grandi centri, per cogliere i bisogni dei cittadini dove risiedono: «Il territorio - ha concluso - rappresenta il baricentro della vita delle persone attorno alle quali deve riorganizzarsi il sistema delle protezioni sociali».

