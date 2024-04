Pensionati sardi da Papa Francesco 

Anche una delegazione della Fnp-Cisl Sardegna ha partecipato in Vaticano all’incontro “La carezza e il sorriso” con Papa Francesco, promosso dalla Fondazione “Età grande”.

«Nell’aula “Paolo VI “ c’erano oltre 100 persone, in rappresentanza dei pensionati dei nostri otto territori, che hanno ascoltato con commozione», commenta Alberto Farina, segretario generale dei pensionati sardi Cisl - le parole di speranza del Papa, con l’invito indiretto alle autorità perché creino le condizioni per non lasciare soli gli anziani, ma farli vivere in famiglia, in comunità, circondati dall’affetto di tutti. In Sardegna la solitudine è una delle “malattie” croniche più diffuse tra gli over 65, ormai il 25 per cento della popolazione sarda. L’8 per cento dei sardi è potenzialmente solo; sono vedovi/e 118 mila persone, nubili o celibi raggiungono quota 716 mila. Per questo», aggiunge Farina, «come sindacato dobbiamo adoperarci per far sì che anche nella nostra regione si determinino situazioni di vita più inclusive, con relazioni sempre più strette tra nuove e vecchie generazioni. L’emigrazione e la fuga forzata dei nostri ragazzi alla ricerca di lavoro compromette, se non spezza, questa comunione intergenerazionale. Stare vicini, nonni e nipoti, mentre migliora la vita dell’anziano arricchisce di valori trasmissibili quella dei giovani. Per questo motivo l’emergenza occupativa è un problema anche per i pensionati».

«Papa Bergoglio nel suo discorso ha riportato con grande realismo la condizione degli anziani, a volte tenuti ai margini del contesto familiare e sociale. Una criticità», dice Cicci Piu, segretario della Fnp del Medio Campidano, «che chiama in causa la singola persona, ma anche famiglia, scuola e i regolatori della vita sociale».

