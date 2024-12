«Pensionati sardi a rischio povertà» 

Assegni congelati, carrello della spesa bollente. I pensionati sardi si stanno preparando a un 2025 di passione, come pochi altri in passato. L’ultima batosta prima del nuovo anno arriva dall’Istat che ha stimato un’impennata dei prezzi soprattutto dei beni alimentari. Un aggravio imposto anche a quasi mezzo milione di pensionati sardi che nel frattempo vedranno le proprie entrate mensili aumentate di qualche centesimo di euro al mese.

Le proteste

«Una beffa inaccettabile», tuona Giacomo Migheli, segretario regionale della Spi-Cgil, la sigla che racchiude i pensionati iscritti al sindacato. «Le rivalutazioni degli assegni promesse dal Governo per adeguarsi all’inflazione non hanno minimamente compensato l’aumento dei prezzi al consumo e a ciò si aggiunge il costante taglio dei servizi socio assistenziali indispensabili proprio per le fasce più deboli come quelle dei pensionati».

I numeri dell’Isola spiccano nel panorama nazionale. «Buona parte dei pensionati sardi percepisce tra i 500 e i 700 euro al mese», prosegue il sindacalista. «Una cifra irrisoria davanti alle spese che bisogna affrontare negli ultimi anni».

Futuro incerto

Migheli non ha dubbi, la misura è colma e gli anni in cui la classe dei pensionati si è trasformata in un “bancomat” per il Governo da cui prelevare risorse all’occorrenza non può proseguire. «Stiamo rischiando di creare un esercito di nuovi poveri», dice. «Migliaia di famiglie che fino a pochi anni fa potevano considerarsi ceto medio e che oggi fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese».

Ecco perché quello che sta per iniziare potrebbe trasformarsi in un anno caldissimo sotto il profilo delle mobilitazioni. «Non accetteremo ulteriori tagli», promette Migheli. «I pensionati sardi e italiani hanno il diritto di vivere dignitosamente dopo decenni di duro lavoro».

Rischio cortocircuito

Nel mentre a scuotere gli animi ci pensa il rapporto Inps sul bilancio dell’Istituto secondo cui la spesa previdenziale è stabile ma le stime relative all'andamento di fecondità, speranza di vita e flussi migratori fanno presagire un aumento del rapporto di dipendenza tra giovani e anziani «e un peggioramento del rapporto tra pensionati e contribuenti, con rischi evidenti per l'equilibrio del sistema previdenziale, soprattutto in presenza di livelli di spesa previdenziale di per sé elevati».

Resta quindi la questione della sostenibilità in quanto il sistema di finanziamento delle prestazioni è a ripartizione, ovvero i contributi ricevuti in un determinato anno sono utilizzati per erogare i trattamenti pensionistici dello stesso anno. «Se l'importo delle prestazioni erogate supera i contributi versati da lavoratori e imprese si determina uno squilibrio strutturale del sistema che deve essere compensato e ciò generalmente avviene con trasferimenti dello Stato a carico della fiscalità generale».

