«Pensionati, emergenza sociale» 

Sempre più anziana e fragile. L’Isola nell’ultimo triennio “acquista” oltre 20mila over 65, ma soprattutto perde circa 33mila giovani, passati nel frattempo nella fascia degli ultra trentacinquenni senza che nessuno che li abbia mai sostituiti.

Davanti all’invecchiamento della popolazione la Sardegna sembra impreparata, ma fra pochi anni non potrà più guardare altrove, perché le necessita assistenziali e sociali saranno sempre più onerose economicamente. Ecco perché dalla Uil pensionati è partito un appello all’amministrazione regionale affinché affronti urgentemente il problema mettendo le basi a «un’azione pubblica concentrata per favorire l’integrazione generazionale».

Criticità

«La situazione sociale ed economica delle persone più fragili è ormai insostenibile», conferma Rinaldo Mereu, segretario regionale della Uilp. «Il più delle volte si tratta di persone sole, povere, malate, con difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari, soprattutto per chi vive nelle zone periferiche di un territorio vasto e in molti casi isolato come quello sardo».

Secondo il sindacalista la questione non può essere prorogata: «Non c’è più tempo. Bisogna definire e programmare nuovi e adeguati obiettivi di sostenibilità sociale ed è ormai improcrastinabile adeguare le scelte e le azioni politiche al nuovo assetto demografico e all’invecchiamento a cui tende la nostra Sardegna per non trovarci impreparati di fronte ai bisogni».

Calo demografico

I numeri dell’Istat parlano chiaro: dal 2023 in Sardegna sono “spariti” 13.461 bambini sotto i 14 anni, 19.038 ragazzi tra i 15 ai 34 anni e 33.908 adulti di età compresa tra i 35 e 54 anni. In contemporanea l'esercito degli over 65 ha visto aggiungersi 20.185 unità, tutte statisticamente più bisognose di assistenza e servizi dedicati, ma anche spesso pensionati, quindi a spesso a carico del servizio di previdenza pubblico e non attive sul mondo del lavoro.

«Siamo convinti che la attuale situazione socio-demografica richieda un urgente adeguamento complessivo di tutte le politiche economiche, dal lavoro all’innovazione, dal sociale alla sanità, dalla cultura alle politiche abitative», aggiunge Mereu. «È necessario inquadrare l’invecchiamento e intrecciarlo in raccordo con le azioni finalizzate ad assicurare e garantire l’attuazione delle politiche e la tutela dei diritti della famiglia in ogni ambito».

Soluzioni

La ricetta del sindacato è chiara: «Deve essere realizzato un Sistema di infrastrutture, prodotti e servizi nel rispetto della condivisione, dell’inclusività e dei parametri ambientali con il pieno coinvolgimento intergenerazionale e la cooperazione fondamentale tra il pubblico e il privato».

Insomma, l’appello alla Regione è categorico: «Le risorse finanziarie ci sono: tra Pnrr e risorse comunitarie europee, nazionali e regionali, i soldi ci sono e vanno spesi bene. Si riapra perciò il “Tavolo sul sociale” per definire un progetto forte. È ora che i diritti e i bisogni delle persone trovino risposte dalle istituzioni. La mobilitazione continua e noi vogliamo essere ascoltati».

