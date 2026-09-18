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Carabinieri.
19 settembre 2026 alle 00:24

Pensionati derubati, un arresto 

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Una decina di colpi nell’Oristanese, l’ultimo a Paulilatino, e poi in Gallura, Goceano e nel Sassarese, sempre con lo stesso stratagemma. Un campano di 50 anni è stato arrestato in aeroporto a Olbia dai Carabinieri con l’accusa di avere derubato diversi pensionati presentandosi come sottufficiale della Guardia di finanza.

I militari della Compagnia di Ghilarza hanno fornito ai colleghi di tutta la Sardegna le foto del presunto truffatore e le immagini sono state fondamentali per l’operazione. Stando alla informativa dei carabinieri di Ghilarza, il campano è entrato nell’abitazione di una pensionata a Paulilatino e l’ha convinta a mostrare denaro e gioielli che la donna aveva in casa. Il truffatore, che avrebbe agito con un complice, ha detto di essere un finanziere impegnato in una delicata inchiesta su una rapina. Il 50enne si è impossessato di denaro e gioielli ed è scappato. I carabinieri di diversi Comandi dell’Isola hanno rilevato che la stessa persona entrata in azione a Paulilatino ha colpito a Olbia, Arzachena, Thiesi, Bono e altri paesi. Il campano è stato bloccato e arrestato mentre stava tentando di salire sul traghetto diretto a Civitavecchia. Ora si trova nel carcere di Bancali a disposizione dei pm di Tempio, l’uomo respinge tutte le accuse.

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