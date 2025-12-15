Pensionati della Uil riuniti in congresso 

La Uil Pensionati di Nuoro avvia il percorso verso il XIII congresso regionale, previsto per il 20 marzo prossimo. In queste settimane partono le prime assemblee nei comuni del Nuorese, momenti di confronto e partecipazione che coinvolgeranno gli iscritti sul lavoro svolto e sulle priorità per il prossimo mandato. «Si tratta di un momento importante - spiegano dalla Uil Pensionati - per ascoltare i territori, fare il punto sulle aree di fragilità e disuguaglianza e raccogliere idee per sviluppare progetti futuri». I pensionati sono considerati una risorsa attiva per la comunità, con una visione che punta a rafforzare il sistema socio-sanitario, garantire l’accesso alla protezione sociale, promuovere politiche attive per l’occupazione e favorire una crescita sostenibile e inclusiva.

Le assemblee sono convocate in vari territori. Per Oliena, Orgosolo e Dorgali, l’incontro si terrà domani alle 16 nella sede della Uil in via Fala e Nodi a Oliena. Per Macomer, Borore, Birori, Bortigali, Dualchi, Bolotana, Lei, Silanus, Sindia e Noragugume, l’assemblea si svolgerà il 18 dicembre alle 10 presso il ristorante Su Pititeri, in via Mannironi 4 a Macomer. Occasione entrambi di confronto e partecipazione diretta di iscritte e iscritti.

