Pensionati Cisl, via alle assemblee 

Una serie di assemblee sindacali caratterizzeranno il mese di gennaio dei quasi 10.000 pensionati aderenti alla Fnp-Cisl del territorio di Cagliari.

Sono preparatorie del congresso provinciale in programma il prossimo 19 febbraio a Cagliari, al quale parteciperanno una sessantina di delegati eletti nelle 6 sedi delle Rappresentanze locali sindacali (Rls) in cui si articola la presenza della Federazione nazionale pensionati nel cagliaritano.

Assemblee

La prima assemblea è in programma il 14 gennaio a Decimomannu ( ore 15 in viale Regina Margherita). Seguiranno Assemini ( 16 gennaio teatro parrocchia San Pietro), Senorbì (17 gennaio teatro comunale), Pula ( 20 gennaio, nei locali Fnp-Cisl), Quartu S.E.( 22 gennaio, Teatro parrocchiale), Cagliari ( 24 gennaio salone Sechi, via Ancona).

I precongressi

Durante i precongressi verranno anche elette le nuove rappresentanze locali sindacali, interpreti dei problemi degli over 65 nei comuni. « E’ un ruolo da protagonisti - dice la FNP - che la Cisl assegna ai pensionati per interagire con gli amministratori in modo da calibrare le politiche sociali sui bisogni specifici del comune o di un’unione di comuni.

I servizi

La Fnp mette altresì a disposizione dei pensionati una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale alle problematiche fiscali e abitative, alla difesa dei consumatori, al tempo libero e alla formazione professionale».

