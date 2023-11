Pensionati  beffati: niente infissi 

Acquistano infissi per un totale di 4.500 euro pagando anticipatamente ma non ricevono mai la merce e dopo un anno e mezzo denunciano. Parlano apertamente di truffa Giovanni Serra e la moglie Maria Teresa Mattana, pensionati di 84 e 82 anni, per una vicenda che ha provocato in loro «grossa amarezza, delusione e anche rabbia» a causa del trattamento loro riservato dalla A.Z Infissi, azienda nella zona artigianale di Domusnovas.

Dopo vari incontri con il venditore ad aprile 2022 i due pensionati concordano l’acquisto di 8 infissi in alluminio pagando, su esplicita richiesta di Zedda, con un bonifico diretto alla Crimar srl, azienda, a detta poi del loro avvocato, estranea alla A.Z Infissi.

«Ci aveva promesso la consegna entro un mese - spiega Maria Teresa Mattana - ma la merce non è mai arrivata. Ogni volta trovava una scusa e prometteva la consegna ma poi anche il capannone risultava sempre chiuso. A marzo 2023 i due fanno partire una diffida dal loro avvocato per la restituzione dei soldi. La mossa non sortisce effetto, il venditore smette anche di rispondere al telefono.

In ottobre presentano una denuncia alla guardia di Finanza di Iglesias allegando il preventivo, la ricevuta del bonifico e la diffida dell’avvocato. «Per noi - affermano - perdere quei soldi è stata una brutta botta ma vogliamo almeno avere giustizia». Contattato più volte al telefono con chiamate e messaggi, il venditore non ha risposto. Stesso esito per le visite al capannone che appare chiuso con catene e lucchetti anche se i vicini di lotto dicono di «notare di tanto in tanto presenze e movimenti».

