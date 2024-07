Pensionati al servizio della comunità 

La passione per la protezione civile è per loro una questione coniugale. Una diretta emanazione della vita di coppia che condividono da 38 anni fa. Bruno Cocco e Giovanna Tidu hanno pensato che la vita da pensionati pantofolai non faceva per loro e si sono rimessi in gioco al servizio della comunità.

A furia di corsi e di attività di aggiornamento e perfezionamento, invece di starsene legittimamente in casa, dopo esperienze con altri sodalizi locali, Bruno e Giovanna si sono messi in proprio fondando Athena, associazione di volontariato impegnata nella protezione civile e nell’antincendio. «Io e Bruno facciamo tutto rigorosamente insieme – sottolinea subito Giovanna Tidu, 58 anni - avevamo da sempre la passione per il volontariato, al momento opportuno vi ci siamo buttati con entusiasmo e via via perfezionando le nostre competenze». Bruno Cocco nasce 60 anni fa in Germania da genitori minatori di Carbonia emigrati nel bacino carbonifero della Ruhr e lui stesso per due anni fa il minatore: «Per un periodo ho cavato carbone a 830 metri di profondità». Poi diventa protagonista di un’emigrazione al contrario: invece di stare in Germania come avrebbe fatto il 90 per cento dei suoi corregionali, torna a Carbonia e da minatore diventa carabiniere dove accumula 35 anni di servizio nelle stazioni del Sulcis. Nel frattempo sposa Giovanna e diventano genitori di Debora, oggi 34 anni, maestra di danza, e Maicol, 30, funzionario del Parlamento europeo a Bruxelles.

Lei casalinga moglie di un militare, lui appuntato scelto con robusta esperienza sulle spalle, a un certo punto nella vita di coppia qualcosa è scattato: «Col passare degli anni – analizza Bruno - abbiamo pensato di dover restituire alla comunità le cose belle che la vita ci ha dato: con Giovanna siamo sempre stati paladini del volontariato, io partivo avvantaggiato perché in 35 anni da militare avevo già una formazione specifica, ma questo non ci ha impedito di frequentare corsi, aggiornamenti e di diventare addetti antincendio alto rischio alto». Nasce così Athena che fa protezione civile e antincendio: «Il battesimo del fuoco giorni fa – dice Bruno -quando abbiamo contribuito a domare un rogo: Giovanna sapeva che al suo fianco c’ero io». «E Bruno sapeva – aggiunge lei - che poteva contare su di me».

