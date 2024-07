Pensionata truffata dal finto avvocato 

Cambia la finta identità del truffatore: a volte un funzionario delle Poste, in altre occasioni un addetto dell’Inps o di un ente di beneficenza, fino a finti poliziotti e carabinieri. A non cambiare sono le vittime, cioè gli anziani, sempre più presi di mira da “avvoltoi” interessati a farsi consegnare con una scusa i contanti e gli oggetti preziosi che l’anziano ha in casa. Stavolta, uno di questi truffatori ha preso di mira una pensionata di 95 anni a Pirri, ma gli è andata male: i carabinieri della stazione della Municipalità hanno identificato l’autore della frode, un napoletano di 49 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, al quale hanno sequestrato una parte dei soldi e dei gioielli che si era fatto consegnare. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Il raggiro

Stavolta, il truffatore ha finto di essere un avvocato e ha utilizzato una tecnica già vista in tante altre truffe. Lo scorso 11 luglio la pensionata ha ricevuto una telefonata durante la quale un uomo, spacciandosi per carabiniere, la informava che il figlio era in stato di fermo a causa di un incidente stradale e che era necessaria una cospicua somma di denaro «per risolvere la situazione». Era solo l’inizio del raggiro, perché poco più tardi il napoletano si è presentato a casa della quasi centenaria, spacciandosi per l’avvocato del figlio. Proprio l’urgenza di risolvere la grave situazione del figlio ha indotto la pensionata a consegnare al falso avvocato i soldi che aveva in casa, ma non bastavano, così il truffatore l’ha indotta ad aggiungere anche alcuni oggetti preziosi. E li ha ottenuti. Quando si è resa conto che la vicenda era stata inventata per convincerla a consegnare soldi e preziosi, ormai “l’avvocato” se n’era andato da tempo. A quel punto, la pensionata ha chiamato i carabinieri. I militari della stazione di Pirri e quelli della sezione Operativa della Compagnia si sono mossi immediatamente. Le indagini, condotte in modo rapidissimo, hanno permesso di individuare il responsabile e di recuperare parte dei soldi e dei gioielli sottratti all’anziana raggirata. Sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

Le vittime più esposte

Le persone anziane, dunque vulnerabili, sono le vittime preferite dei truffatori, che sono però particolarmente tutelate dalle forze dell’ordine. I carabinieri conducono da tempo una campagna di informazione per mettere in guardia gli anziani da questi truffatori. La bugia di un parente in stato di arresto al quale servono subito soldi è una delle più utilizzate, scrivono i carabinieri in un opuscolo per mettere in guardia gli anziani dai truffatori.

