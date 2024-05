Pensionata travolta mentre attraversa 

Travolge una pensionata e perde il controllo dell’auto, che si capovolge al centro della strada. La conducente, una ragazza di 23 anni, finisce in ospedale assieme alla vittima, entrambe in codice rosso. Sono state ricoverate al Brotzu e al Policlinico Casula: non sono per fortuna in pericolo di vita. Un incidente spettacolare, sulla cui dinamica stanno effettuato accertamenti gli agenti della Polizia locale di Selargius, che hanno eseguito i rilievi di legge. Un bruttissimo incidente sulla cui dinamica la stessa Polizia locale non ha ancora una ricostruzione definitiva.

La dinamica

Tutto è accaduto nella prima mattinata in via Venezia: l’auto condotta da Eleonora Gherardini, 23 anni, stava percorrendo la strada. All’intersezione con via Calatafimi, l’incidente: l’auto ha sfiorato un pedone, la pensionata Teresa Pisu, 79 anni, che stava attraversando la strada ed è caduta pesantemente sull’asfalto. Mentre camminava sulla carreggiata, è stata investita dall’auto ed è finita sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri. L’auto ha sbandato, sfiorando anche una delle tante in sosta e rovesciandosi in mezzo alla carreggiata.

I soccorsi del 118

Immediato l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio, qualcuno avrebbe anche tentato di soccorrere le due donne. Dopo pochi minuti sono arrivate alcune ambulanze del servizio uno-uno-otto e la Polizia locale, coordinata dal vice comandante, il maggiore Antonio Milia. Non c’era tempo da perdere: le ferite sono state subito soccorse e adagiate sulle ambulanze. Quindi la corsa in ospedale: l’automobilista al Policlinico di Monserrato, la pensionata al Brotzu.

Negli ospedali

Visitate al pronto soccorso, Eleonora Gherardini e Teresa Pisu sono state ricoverate per accertamenti. La notizia positiva è che, dopo le visite da parte dei medici dell’emergenza-urgenza, non sono state dichiarate in pericolo di vita. La ragazza ha una prognosi di cinque giorni, per l’anziana ieri notte la prognosi era ancora riservata, ma sarà sciolta oggi. Intanto in via Venezia la Polizia locale ha cominciato i rilievi di legge per la ricostruzione dell’accaduto e per cercare di risalire alle cause dell’incidente. Gli agenti avrebbero sentito anche alcune persone che potrebbero essere state testimoni dell’urto. Appena possibile, saranno raccolte anche le versioni delle due donne.

La videosorveglianza

Gli agenti si sono mossi anche per recuperare le immagini di alcune telecamere installate lungo la strada, ma non è trapelato nulla. Ultimati i rilievi di legge, si è poi provveduto alla rimozione dell’auto e il traffico in via Venezia ha ripreso a scorrere regolarmente.

