Pensionata travolta dal Suv 

Stava facendo retromarcia e non si sarebbe accorto che dietro la sua auto stava passando un’anziana. Quando ha sentito il rumore e le urla di dolore, Marianna Ganga, 79 enne nuorese in pensione, era già a terra. La donna, subito soccorsa dall’automobilista che l’ha travolta, è stata trasportata in gravi condizioni al Pronto soccorso del San Francesco dove è arrivata in codice rosso. Dopo un delicato intervento chirurgico per via di un’emorragia i medici sono riusciti a evitare il peggio.

Una distrazione fatale

Nonostante la grande attenzione degli ultimi mesi per la sicurezza stradale, è la cronaca dell’ennesimo grave incidente che ieri mattina, alle 11, ha registrato l’investimento di un pedone in città. Questa volta è successo in periferia, all’angolo tra via Dessanay e via Pes, nel quartiere di Badu ’e Carros, poco distante da un autolavaggio, in un tratto dove la strada è larga e la visibilità ottima. In questa vicenda la velocità non conta, il veicolo pare stesse procedendo quasi a passo d’uomo. La disattenzione è stata fatale. La donna, secondo quanto si apprende, era scesa dal marciapiede ed era in prossimità delle strisce pedonali ormai sbiadite e invisibili. Pochi segni scoloriti, vicino alla rampa che conduce ad un cortile interno dove c’è un autolavaggio, seguono i parcheggi. La dinamica è da chiarire. Ma è emerso che l’uomo, un idraulico nuorese di 58 anni, alla giuda di un Suv Honda che gli era stato prestato, ha innestato la retromarcia forse per parcheggiare e non ha visto l’anziana.

I soccorsi

La donna è caduta violentemente a terra, sbattendo il capo. All’arrivo dell’ambulanza del 118, aveva un grosso taglio alla nuca, sanguinava e lamentava dolori in tutte le parti. È comunque sempre rimasta cosciente. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata in codice rosso al San Francesco, dove i sanitari hanno diagnosticato una grave emorragia e l’hanno sottoposta a una delicata operazione chirurgica, andata a buon fine.

Le indagini

Non è chiaro se l’auto, dopo averla travolta e fatta cadere a terra, prima di riuscire a fermarsi l’abbia schiacciata anche con le ruote. Saranno le indagini avviate dagli agenti della polizia locale arrivati, giunti sul posto, a chiarire ogni dettaglio. Dell’investimento è stato avvertito il magistrato di turno, Ireno Satta. L’autista è stato sottoposto all’alcoltest e all’esame per la verifica di eventuali uso di sostanze stupefacenti che ha dato esito negativo. Gli è stata comunque subito ritirata la patente mentre la pensionata entrava in sala operatoria.

