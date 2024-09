Pensionata nel freezer, slittano i funerali 

Sono passate quasi tre settimane dal ritrovamento del suo corpo all’interno di un congelatore, ma è ancora impossibile stabilire quando potranno essere celebrati i funerali di Rosanna Pilloni. La magistratura non ha ancora sbloccato il sequestro del corpo dell’anziana donna, scoperto dai carabinieri della stazione di Sarroch la sera del 27 agosto, dopo aver bussato alla porta dell’abitazione in via Piemonte in cui Rosanna Pilloni viveva con il figlio maggiore, Sandro Mallus, responsabile di aver occultato il suo corpo dentro un freezer a pozzetto per almeno due anni.

L’autopsia

Se i primi esami autoptici eseguiti all’ospedale Brotzu di Cagliari dal medico legale Roberto Demontis hanno accertato che la donna è deceduta a causa di una tromboembolia polmonare – allontanando così l’ipotesi di una morte violenta – resta ancora da capire quando il suo cuore abbia smesso di battere. Gli ulteriori esami serviranno anche a chiarire la posizione di Sandro Mallus, attualmente indagato per l’occultamento del cadavere della madre e per aver percepito in maniera indebita la sua pensione chissà per quanto tempo. L’uomo dal 2021 aveva la delega per ritirare la pensione di 500 euro della madre ed era in possesso del bancomat che utilizzava con regolarità.

I test

Le difficoltà di fare maggiore chiarezza sugli ultimi istanti di vita di Rosanna Pilloni sono legate al fatto che nella letteratura scientifica non si registrano casi analoghi, ecco perché il lavoro condotto dal reparto di Medicina legale del Brotzu potrebbe in un certo senso fare giurisprudenza. Nei prossimi mesi verranno eseguiti ulteriori test su 14 campioni di tessuto prelevati dal corpo della donna, che verranno riportati alla temperatura di meno 20 gradi, quella del congelatore in cui è rimasta per almeno due anni, per analizzarne la reazione.

L’altro figlio

A Sarroch, intanto, è rientrato Andrea Mallus, il secondogenito di Rosanna Pilloni, residente all’estero. «È incredibile che a distanza di tutti questi giorni il corpo di mia madre non ci sia ancora stato restituito, sono tornato per il suo funerale, ancora nessuno sa dirci quando potremo seppellirla».

Ieri, intanto, durante la messa che ha dato il via ai festeggiamenti in onore di santa Vittoria, patrona di Sarroch, il parroco don Stefano Macis ha ricordato Rosanna Pilloni: «La nostra comunità attende di sapere quando potrà dare l’ultimo saluto a questa povera donna, che ormai da troppo tempo aspetta di avere una degna sepoltura».

