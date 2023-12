Pensionata investita, non è grave 

Stava attraversando la strada, ieri sera, in pieno centro a Nuoro, aiutandosi con un bastone. Ma un’auto l’ha travolta e la pensionata è finita a terra. Un commerciante lì davanti, nel tratto di via Trieste più vicino alla rotatoria dello Zonchello, si è accorto dell’incidente e si è precipitato a soccorrere l’anziana donna, provata e sotto choc. Aveva un taglio, ma era cosciente. Subito è scattato l’allarme che ha mobilitato l’ambulanza del 118. Gli operatori hanno accompagnato la pensionata al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco dove è stata subito sottoposta ai necessari accertamenti medici. Dopo i primi momenti di paura, sono filtrate notizie rassicuranti: la pensionata non ha riportato per fortuna ferite serie ed è in codice giallo.

Nel luogo dell’incidente hanno operato i vigili urbani che hanno eseguito i rilievi, regolato il traffico, rimasto bloccato in una corsia, e raccolto la testimonianza del conducente della vettura, una Cinquecento di colore celeste, che ha investito la donna. In quel tratto le strisce pedonali sono sbiadite e anche l’illuminazione è abbastanza scarsa. Elementi che hanno ridotto la visibilità. L’incidente ha riproposto in città il problema sicurezza dopo le tante tragedie che hanno funestato il 2023.

