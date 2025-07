Pensionata investita, è grave 

Sì è sfiorata la tragedia a Siniscola. Intorno alle 18.30 di giovedì, Bonaria Maggi, 74 anni, è stata travolta da un’auto mentre attraversava via De Gasperi, all’altezza della casa di riposo Papa Giovanni XXIII. L’impatto, violentissimo, l’ha scaraventata sull’asfalto, lasciandola gravemente ferita. Alla guida del veicolo un giovane del posto, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Visibilmente sotto choc, è risultato negativo all’alcol test. Sul luogo dell’incidente, è giunta l’equipe del 118, con base a circa 300 metri di distanza. Vista la gravità delle ferite, è intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato la donna all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ex infermiera all’ospedale Maggiore di Milano con 42 anni di servizio, è tornata di recente scegliendo di vivere a Siniscola. I carabinieri, intervenuti con una pattuglia, ricostruiscono la dinamica esatta dell’incidente. (f. u.)

