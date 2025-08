Pensionata dona gli abiti tradizionali al museo Mama 

Un gesto di profondo valore culturale e umano ha arricchito il patrimonio identitario di Atzara. Maria Giuseppa Pisu, nota come tzia Peppina, ha donato alla comunità due pregiati abiti tradizionali del paese, maschile e femminile, custoditi per anni in una teca nella sua casa. Sono di straordinaria fattura e in stato di eccellente conservazione con gli antichi ricami e i colori vivi e brillanti, tipici di Atzara, che hanno ispirato tantissimi artisti. La teca originale e i manichini su cui erano esposti accompagnano il lascito che presto, per sua volontà, sarà esposto nelle sale del museo Mama - Antonio Ortiz Echague, contribuendo a rendere visibile un simbolo concreto della storia della comunità. «Ho voluto donare al Comune gli abiti tradizionali - ha detto tzia Peppina - perché vorrei che non si perdesse mai il ricordo del nostro passato e della nostra storia. Consegnare questi manufatti al Comune è per me certezza che, per sempre, saranno disponibili per gli atzaresi e per i visitatori».

La donazione, ufficializzata in Consiglio comunale il 30 luglio, viene accolta con grande riconoscenza dal sindaco Alessandro Corona: «Un gesto meraviglioso, lascia al patrimonio pubblico oggetti che racchiudono la forma e la sostanza della comunità e consegna alle generazioni future il ricordo perpetuo delle tradizioni. A nome del Comune e della cittadinanza ringrazio tzia Peppina con tutto il cuore. Sarà annoverata tra i membri più illustri della comunità, vorrei che percepisse tutto l’affetto e la stima che nutriamo per lei».

