Pensionata di Quartu porta a casa 2 milioni con il “Gratta e vinci” 

L’identità, e c’era da aspettarselo, resta avvolta nel mistero, ma una cosa è certa: da ieri Quartu ha una nuova milionaria. È una pensionata di più o meno settant’anni, che con un Gratta e vinci da dieci euro, si è portata a casa ben due milioni di euro.

Una cifra record, la più alta mai realizzata in città, con una schedina giocata nella tabaccheria di Anna Paola Piga all’angolo tra via Trieste e via Vico. Dove ieri mattina era festa grande.

L’identikit

«Possiamo dire soltanto che si tratta di una signora che un tempo era una nostra cliente abituale ma che non conosciamo personalmente e quindi non sappiamo in che condizioni economiche si trovi», dice la titolare della tabaccheria, «sta di fatto che era da un po’ di tempo che non veniva a trovarci». Fino a sabato quando, «ha preso il Gratta e Vinci e si deve essere resa conto subito di qualcosa perché mi ha dato la schedina e mi ha detto “me la controlla per favore? Mi sbaglio?”. Subito ho effettuato un controllo e mi diceva prelevabile solo in banca. Allora ho capito che doveva essere qualcosa di grosso e quando ho visto che erano due milioni, quasi non ci credevo».

La reazione

Nel massimo della discrezione, perché in tabaccheria in quel momento c’erano altre persone, «le ho fatto cenno di sì con la testa e le ho indicato due con le dita. Non potevo che dirle “tantissimi auguri” ma niente di più». Anna Paola Piga si sarebbe aspettata una reazione emotiva forte «e invece è rimasta quasi impassibile» rivela, «ha salutato e prima di andare via mi ha detto che non mi avrebbe dimenticata». E quindi molto probabile, se non quasi certo, che nei prossimi giorni la fortunata pensionata torni nella tabaccheria per ringraziare con calma la titolare.

«Siamo molto contenti per lei», dice ancora la tabaccaia, «è una signora normale, una pensionata e di certo quei soldi le faranno comodo, a chi d’altronde non lo farebbero?».

E non c’è da stupirsi che a vincere sia stata una pensionata. Ogni giorno sono infatti tante le signore, avanti con l’età, che tentano la fortuna con i Gratta e vinci con il sogno di aiutare i figli a comprare la casa o a pagare i debiti e di fare un regalo ai nipoti. In un periodo in cui la crisi si fa sentire sempre di più.

Caccia alla fortunata

E a Quartu ci si interroga su chi possa essere la fortunata vincitrice che a quanto pare, non risiede nel quartiere dove è stato comprato il Gratta e Vinci.Beata lei!» commenta Salvatore Portas, «speriamo che sia una persona che ne ha bisogno e che magari possa aiutare figli e nipoti. Se fosse capitato a me sarei svenuto in tabaccheria. E poi forse avendo una cifra simile a disposizione avrei anche lasciato il lavoro». Daniela Accardo aggiunge, «non immagino proprio di chi possa trattarsi ma di certo è una signora molto fortunata. Sono così tanti quei soldi che nemmeno me li immagino. Io li avrei usati in parte per comprare la casa dei miei sogni».

Per la verità la dea bendata ama spesso premiare Quartu. Numerose sono state negli anni le vincite: le più grosse, due da 500 mila euro sempre al Gratta e Vinci, nella tabaccheria di via Porcu all’angolo di via Cavour. E nella stessa tabaccheria a luglio dell’anno scorso un fortunato scommettitore era riuscito a vincere la bellezza di 400 mila euro sbancando il lotto con una quaterna. Qualche giorno dopo la vincita erano emersi alcuni particolari sullo scommettitore: un operaio con famiglia a cui quei soldi avranno fatto di sicuro molto comodo.

