Pensionata azzannata, il cane finisce in isolamento 

È finito in isolamento il cane corso che, il 17 aprile scorso, ha azzannato una donna di origini svizzere. Il provvedimento, sotto forma di ordinanza, è stato firmato ieri dal sindaco di Tortolì, Marcello Ladu.

Su segnalazione del servizio Veterinario dell’Asl di Lanusei, il primo cittadino ha disposto dieci giorni di isolamento per l’animale che ha morsicato al braccio la donna, procurandole una ferita per cui si è resa necessaria l’applicazione di dodici punti di sutura. Per l’episodio la Procura della Repubblica di Lanusei, che ha delegato le indagini ai carabinieri di Tortolì, ha iscritto il proprietario sul registro degli indagati, contenstandogli il reato di lesioni colpose.

