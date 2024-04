Pensionata azzannata da un cane 

Era a passeggio con il suo cagnolino sulla strada che conduce verso la spiaggia di ponente ed è stata aggredita da un dogo argentino. Una signora, origini svizzere ma trapiantata a Tortolì, è stata azzannata dal cane che improvvisamente, uscendo dal cancello di un’attività insediata nella zona cantieristica, le è saltato addosso mordendola al braccio. Trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei, alla donna, una sessantina d’anni, sono stati applicati 17 punti di sutura al braccio e gli esami strumentali cui è stata sottoposta hanno evidenziato anche lesioni alla schiena. Sul fatto indagano i carabinieri della stazione di Tortolì dove si è rivolta la vittima dell’aggressione che ha presentato denuncia. L’ipotesi di reato, formulata dalla Procura di Lanusei, è quella di lesioni colpose a carico del proprietario dell’animale. Il quale, mercoledì, appena accaduto l’episodio, ha subito accompagnato la vittima, sanguinante e in preda a dolori lancinanti, al Pronto soccorso.

Il fatto

La signora passeggiava con il suo cane di piccola taglia, il dogo argentino lo ha attaccato in maniera feroce tanto che il cagnetto ha riportato vistose ferite. La donna è rimasta ferita nel tentativo di salvarlo. Una volta in ospedale, il personale sanitario l’ha medicata e la paziente ha rimediato 17 punti di sutura sul braccio. Al termine delle cure ha potuto fare rientro a casa. Nelle ore successive la vicenda è approdata sulla scrivania dei carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti accaduti sulla strada per il mare della Capannina.

L’allarme

Il fatto di mercoledì non rientra nella casistica del randagismo. Il cane aggressore ha il suo proprietario, che risponderà per le azioni del suo animale. Ma al netto del profilo giuridico e dello scenario che si aprirà in seguito alla denuncia della vittima, nella cittadina sono frequenti le segnalazioni al comando della polizia locale per la presenza di randagi. Gli agenti effettuano il sopralluogo e accertano che il cane abbia il microchip per la sua identificazione. In caso contrario trasmettono la segnalazione ai veterinari per la predisposizione dell’intervento di cattura dell’animale tramite l’accalappiacani e il successivo ricovero dell’animale nel canile di Monte Attu. Ma risultano diversi anche i verbali notificati ai proprietari per omessa custodia del cane.