Pensiline distrutte da vandali e writer: danni ingenti 

Decine di migliaia di euro di soldi pubblici buttati al vento. I blitz dei vandali hanno un peso notevole nei bilanci del Ctm. Vetri spaccati, sedili divelti, pensiline distrutte o pasticciate. Alcuni casi di sassaiole che si sono verificati sulla linea 6 a Dicembre sono stati denunciati e l’Azienda ha richiesto un intervento congiunto alla Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia Locale per fermare questi episodi a tutela dei propri conducenti e dei passeggeri trasportati», afferma il direttore generale Bruno Useli.

«Quest'anno, si sono verificati circa 20 episodi di atti vandalici sui bus, considerando il servizio stadio. Questi episodi includono il lancio di oggetti con conseguente danneggiamento dei vetri o di altre parti del veicolo che hanno un costo per l’azienda ingente, circa 500 euro per ogni vetro rotto sui bus e i costi aggiuntivi per i mancati introiti per fermo del veicolo». Gli atti vandalici non risparmiano quartiere o linea, colpendo le 200 pensiline e le 800 paline (sia tradizionali che elettroniche) delle 1.000 fermate del Ctm. Le pensiline sono bersaglio di graffitari che danneggiano i vetri. «In questo caso, Ctm ha stipulato un contratto con una ditta esterna per la pulizia e la sostituzione dei vetri danneggiati. I costi per riparare i danni sono considerevoli, quantificabili in circa 15.000 euro anno».

