Pensieri e parole “Nonostante gli Dei” 

Torna oggi a Cagliari, al Lazzaretto di Sant’Elia, il festival letterario e incontri d’autore “Neanche gli Dei” organizzato da Vox Day. Giunto ormai alla sua quinta edizione, l’evento si propone quest’anno al pubblico con un titolo fortemente evocativo che punta dritto al cuore: “Altrove, Dentro”, ovvero un percorso attraverso saperi, esperienze, storia, tradizioni, innovazioni sociali e culturali tra spiritualità, arte, politica e scienza.

L’obiettivo

In perfetto equilibrio tra realtà contemporanea e possibilità future il festival, grazie al prezioso contributo di autori di calibro internazionale, si conferma ancora una volta come un appuntamento culturale dinamico e necessario per la promozione del pensiero critico e della crescita personale, cavalcando discipline eterogenee, in un clima di condivisione, rispettoso confronto e partecipazione attiva. Da sempre il focus del festival è stimolare il dibattito tra visioni di segno diverso, per sostenere una cultura davvero inclusiva che abbracci valori fondamentali, primo fra tutti la tolleranza.Una manifestazione unica nel suo genere, un vero e proprio presidio culturale, dove ogni incontro invita ad affondare la ricerca nello sviluppo della coscienza. Una sfida che per quattro giorni apre una finestra su orizzonti e scenari animati da tante voci del libero pensiero, per tratteggiare nuove prospettive sul nostro essere umani, Dentro e in connessione con il Tutto che ci circonda.

La prima serata

Apre il festival oggi alle 19.30 Riccardo Camarda, giovane autore, formatore, speaker e ricercatore nei campi dell’economia comportamentale, delle neuroscienze e della crescita personale che presenta il libro “Ricordati sempre il tuo valore” (Edizioni Il Punto d'Incontro, 2025). Un’opera rivolta a tutti, scritta con passione e spirito generoso per rendere le persone davvero consapevoli del loro potenziale. Un testo motivazionale che attraversa i pilastri dell’essere umano come le relazioni, l’amore, la spiritualità: punti di partenza per muovere azioni, crescita ed evoluzione individuale. Alle 20.30 prosegue il viaggio attorno all’uomo nella sua sfera più intima, vulnerabile ma anche straordinariamente potente con la sociologa, formatrice e counselor di scuola rogersiana Francesca Di Gangi, ideatrice della “Scrittura Riparativa®”, ovvero un metodo di scrittura terapeutica di grande efficacia e supporto per prendersi cura di sé, conoscersi, realizzarsi e migliorare la propria vita. Incontra il pubblico presentando il suo ultimo libro “Riscrivi la tua vita” (Edizioni Il Punto d'Incontro, 2024), un entusiasmante cammino alla riscoperta dell’esistenza nella sua accezione più energica e trasformativa. Attraverso una struttura narrativa che segue gli stilemi del “viaggio dell’eroe”, Francesca Di Gangi suggerisce come ottimizzare ogni nuova consapevolezza, del passato e del presente, al servizio di un rivoluzionario rinnovamento e guarigione personale.L’interazione tra il mondo fisico e quello spirituale per il raggiungimento di una nuova visione collettiva, è poi l’affascinante tema affrontato alle ore 21.30 da Noah Tuffanelli, autore di “Medianità: un percorso spirituale” (Consapevole Edizioni, 2024). Un saggio che, attraverso storie personali e profonde riflessioni, apre un varco sull’universo delle dimensioni adiacenti la realtà “visibile” a favore di un’armonia tra anima e materia. Noah Tuffanelli attualmente conduce incontri e corsi di medianità in numerose città italiane. La prima serata si chiude infine alle ore 22.30 con un dettagliato approfondimento delle culture e tradizioni religiose dell’area mediterranea in compagnia dello storico e docente universitario di Storia delle relazioni internazionali e Storia contemporanea Nicola Bizzi. Al centro dell’incontro il suo libro “Un’unica tradizione primordiale?” (Aurora Boreale Edizioni, 2022), prezioso saggio di ricerca sulle molteplici scuole di pensiero esoterico ed iniziatico che, da Oriente a Occidente, sostengono la tesi di un’Unica Tradizione Primordiale (red. cult.).

