«Pensavo di essere pazzo, ma non lo sono» 

MILANO. «Ho voluto credere di essere pazzo, ma non penso di esserlo». Eppure Alessandro Impagnatiello, a processo per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese, sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Lo ha stabilito ieri la Corte d’Assise dopo aver ascoltato i consulenti della difesa e quelli di parte civile. Per i primi sostengono l’ex barman è affetto da un disturbo della personalità di tipo paranoide, i secondi sono di opinione contraria. Chi ha un’opinione netta è Loredana Fermiano, madre di Giulia, che scrive su Instagram: «Il mondo già non è stato un posto giusto e all’altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questo caso è una pena esemplare».

Le 37 coltellate

In aula Impagnatiello ha parlato per circa tre ore. «Ero un vaso completamente saturo di bugie e di menzogne», ha detto spiegando la decisione di confessare alla compagna la doppia relazione, ritrattata poco dopo. «È come se fosse strabordato qualcosa. Gliene parlai per liberarmi di qualcosa che mi divorava dentro. Era l’ennesimo sintomo che la mia testa stava impazzendo. Ma non sto dicendo che io sia pazzo». Tornando sul numero di fendenti inferti, il 31enne ha spiegato di nuovo di averlo appreso da un servizio in televisione. «Quando ho saputo in carcere che erano 37 coltellate - ha sottolineato -, mimai il gesto della mano per 37 volte. È una cifra spaventosa, soffocante».

«Redenzione»

Alla fine del suo esame Impagnatiello ha reso dichiarazioni spontanee, dicendo ai giudici che lo «scopo» della sua vita ora è «fare qualsiasi cosa per risarcire». «Vorrei trovare una possibilità di redenzione - ha aggiunto - per cercare di restituire le briciole, anche se so che nulla cambierà». Lo psichiatra Raniero Rossetti, consulente della difesa, ha sottolineato come l’ex barman si sentisse come uno «scacchista che doveva tenere sotto controllo tutti i movimenti della scacchiera», attraverso le bugie e gli inganni alle due donne. «Lui mirava a sopprimere il feto, che rappresentava una variabile nella sua scacchiera. Ciò che non riusciva a controllare era proprio il nascituro».

RIPRODUZIONE RISERVATA