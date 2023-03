«Quando non possiamo vincere bisogna portare a casa almeno qualcosa». La vittoria contro una big per il Cagliari non è ancora arrivata ma Gabriele Zappa prova a trovare qualcosa di buono dallo 0-0 col Genoa. Il laterale, complice l’infortunio di Di Pardo (ieri tornato a disposizione ma solo per la panchina, non gioca da tre mesi), si è ormai preso la fascia destra: dodicesima partita di fila, di cui undici da titolare, per la diciannovesima presenza in campionato. Nel valutare il terzo pareggio consecutivo sposa la linea di Ranieri sul fatto che il punto non sia da buttare, nonostante tutto: «Sicuramente quello che ha detto è giusto, dalle mie parti si dice “piuttosto che niente meglio piuttosto”. Paura di perderla no, non abbiamo rischiato molto e nel secondo tempo pensavamo di portarla a casa. Purtroppo il fallo su Luvumbo per un centimetro non era rigore».

Nessuna sorpresa

Zappa aveva previsto che non sarebbe stato un match scintillante. «Ci aspettavamo una partita un po’ sporca. Loro sono una squadra forte e volevano venire qui a fare risultato, noi dovevamo entrare in campo decisi e determinati». Complice l’infrasettimanale non c’è tempo per recriminare sulle mancate vittorie, perché fra soli tre giorni si torna in campo: col Brescia del presidente Massimo Cellino, che ieri ha pareggiato a sua volta 0-0 in casa del Cittadella interrompendo una serie di sette sconfitte consecutive e lasciando l’ultimo posto (non faceva punti dal 26 dicembre). Un girone fa il Cagliari vinse 2-1 e Zappa spera nel bis: «A Brescia cercheremo di ripetere il risultato dell’andata, per prenderci i tre punti e ritrovare la vittoria in trasferta. Bisogna vincere».

Risalire ancora

Il Cagliari ha mancato la possibilità di accorciare sulla zona promozione diretta, restando a -9 dal Genoa secondo e replicando il risultato dell’andata con i liguri. Zappa preferisce non guardare la classifica: «Per i calcoli penso sia ancora presto. Per il momento stiamo guardando partita per partita, cercando di portare a casa più punti possibili. Vogliamo sempre vincere, quando non possiamo farlo dobbiamo prenderci il pari. Ora pensiamo al Brescia». Per lui c’è un lato positivo dal quale ripartire: «Non aver preso gol, che è importante. Stiamo dimostrando di essere solidi dietro». Dall’arrivo di Ranieri il Cagliari è la seconda miglior difesa della B: quattro gol subiti in otto giornate, meglio solo il SüdTirol con tre.