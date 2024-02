“Pensati a Siligo”: l’allegoria nel Carnevale di Perfugas non piace alle guardie ferite 

Passa l’auto con il logo della Vigilpol in bella vista e poi arriva l’assalto dei banditi, non è una nuova rapina sulla 131 ma Su Carrasciale Peifughésu. Una goliardata di Martedì grasso nel centro di Perfugas, le maschere mettono in scena l’attacco del 31 gennaio scorso sulla Carlo Felice. Uno dei figuranti ha un cartello con una scritta inequivocabile “Pensati a Siligo”. I riferimenti al colpo da quattro milioni di euro sono evidenti. L’allegoria, nelle intenzioni degli ideatori del gruppo, è chiara: la Sardegna come il Far West. La satira prende di mira la condizione dell’Isola, dove è facile assaltare i blindati, come le diligenze negli Stati Uniti dell’Ottocento.

Ma l’operazione “allegorica” non riesce, il messaggio non arriva, almeno stando alle reazioni di molti sui social e soprattutto a quella di una persona, uno che il 31 gennaio scorso era sui blindati bloccati all’altezza di Siligo, la guardia giurata Giuseppe Silvetti. Silvetti, ferito durante la rapina e ricoverato in ospedale ha commentato così, nel suo profilo Facebook, le foto delle maschere di Perfugas: «Sono triste… amareggiato. È vero il detto che a Carnevale ogni scherzo vale, ma qui hanno superato il limite, questo è uno scandalo. Io ed i miei colleghi stavamo lavorando ed allo stesso tempo rischiando la vita. È un insulto a tutto ciò che abbiamo passato noi e le nostre famiglie. Qualcuno sta ancora male a casa con bambini, che tristezza. Spero che capiate tutti il mio sfogo». Il commento apre il “dibattito”, tanti stigmatizzano l’iniziativa del gruppo mascherato perfughese, altri parlano di polemiche eccessive. Al netto di insulti e contumelie che purtroppo ormai sono la regola sui social, di sicuro il post di Silvetti (anche ex calciatore del Perfugas) non passa inosservato e tanti lavoratori del settore della vigilanza sono con la guardia giurata.

«Ironie discutibili»

ll sindacalista Andrea Lai fa parte del direttivo regionale Ugl e anche lui ieri ha avuto notizia della polemica sul gruppo perfughese. Lai commenta: «Le ironie su temi del genere sono fuori luogo. Vorrei ricordare che le guardie giurate rischiano la vita e la hanno rischiata il 31 gennaio. Vittime di quella rapina sono ancora in ospedale per le conseguenze dell’assalto dei banditi. Il problema è che si ha la sensazione, spesso, di una certa simpatia per i protagonisti di questi episodi. Ma, ripeto, c’è chi rischia la vita». In realtà il gruppo del carnevale perfughese sembrava più ironizzare sulla facilità con la quale si assaltano i blindati in Sardegna. Lai puntualizza: «Se così è il messaggio non è arrivato chiaramente, dall’esterno si percepisce altro. Comunque, premesso che su fatti come quello di Siligo non c’è nulla da scherzare, si deve essere sempre pronti ad accettare i ravvedimenti e le spiegazioni». Per molte guardie giurate pesa l’ironia su fatti subiti, anche a causa delle pesanti condizioni contrattuali e di lavoro.

«Sempre con le vittime»

Il sindaco di Perfugas, Giovanni Filiziu, contattato nel pomeriggio di ieri, non si tira indietro: «Non ho visto la sfilata di martedì scorso. Dico però che la comunità di Perfugas, tutta, è dalla parte delle persone che lavorano e delle vittime dei reati. La solidarietà e la vicinanza con il personale della Vigilpol sono totali. Riguardo alla parodia di cui mi parla, credo che riguardasse la sicurezza in Sardegna e non volesse ridicolizzare le vittime dell’assalto di Siligo».

