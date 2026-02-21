Pensare a una vera sovranità dei sardi 

Due parole essenziali richiamate già nel titolo di “Tramas de soberania. Studi e proposte per uno Statuto della Sardegna dal 1922 a oggi” a cura di Enrico Lobina e Danilo Lampis (pubblicato dalla Fondazione Sardinia). “Soberania – spiegano gli autori – è il livello più alto di autonomia. Il diritto e la scelta dei sardi di decidere quale orientamento dare al loro presente e al loro futuro. Tramas indica l’ordinarsi dei nostri progetti e l’intreccio di collaborazioni che, interne e esterne alla Sardegna, formano il tessuto della nostra storia”. Lobina (esperto di diritto internazionale, studioso della storia e della lingua sarda) e Lampis (scrittore e co-portavoce del movimento “Sardegna chiama Sardegna”) sottolineano la necessità di trovare al più presto strumenti concreti per trasformare un’Isola che può e deve diventare padrona del suo destino. Tutto questo sulla base del convincimento, ormai radicato, che l’attuale Statuto sia inadeguato alle necessità e urgenze della comunità sarda.

“Gatto e leone”

Emilio Lussu l’aveva intuito in tempi non sospetti: “Lo Statuto che ci diedero somigliava a quello che i sardi avevano sognato per anni come un gatto somiglia a un leone. L’unica cosa che hanno in comune e che tutt’e due appartengono alla famiglia dei felini”. Lo stesso Lussu ha ricordato di aver detto a Pietro Mastino “che votavo a favore solamente per evitare che per un solo voto lo Statuto non venisse approvato neppure così ridotto”. Il volume, attraverso i documenti e le proposte di un tempo storico molto ampio, offre stimoli e opportunità di lavoro per capovolgere il paradigma di una Sardegna eternamente subordinata alle decisioni di Roma. Vecchie e nuove servitù rappresentano balzelli non più sopportabili. Lobina e Lampis delineano un doloroso promemoria dei gravami. Vincoli energetici (con l’Isola che rischia di avere il proprio territorio occupato da servitù eoliche e fotoagrivoltaiche per 25-30 mila ettari), industriali (l’incancellabile eredità dei grandi poli produttivi devastati da innumerevoli crisi), militari (con più del 60% delle servitù destinate alla Difesa in Italia), penitenziari (con l’attualissimo tema dei detenuti in regime di 41 bis in arrivo nelle carceri sarde).

Il pensiero di Bellieni

Si parte dalla relazione di Camillo Bellieni al congresso del Psd’Az del 1922. “Se l’autonomia – spiega – non fosse rivoluzione, dovremo accontentarci della semplice riforma amministrativa inserita nell’ordinamento statale attuale”. E sulle funzioni che spettano alla Regione, secondo un coerente e solido ragionamento proiettato negli scenari del federalismo: “All’ente spetterebbero i lavori pubblici, l’agricoltura, l’assistenza sociale, il lavoro, la scuola, i tributi di carattere regionale. Sarebbe così completamente indipendente dallo Stato sovrano per tutte le funzioni di carattere economico-sociale”. A seguire vengono ricordate le numerose proposte di revisione dello Statuto sfociate in un nulla di fatto seppure il dibattito ciclicamente venga alimentato con tanti buoni propositi e l’eterno dilemma dell’Assemblea Costituente per sciogliere le vele di un reale autogoverno.

Lobina e Lampis collegano i fili di tutti i progetti che hanno contraddistinto questi anni. Un quadro necessario per ripartire verso un approdo mai raggiunto. Sembra muoversi qualcosa anche in questa legislatura con la nascita di una commissione speciale. Ma prevale il “pessimismo della ragione”: “Con la legislatura in corso pare vi sia stato un ulteriore passo avanti, o indietro a seconda delle opinioni: dello Statuto e dell’Assemblea Costituente non se ne parla, se non pochissime volte e se costretti. I rappresentanti dei sardi non ne vogliono parlare. Al contrario, solamente attraverso una discussione sui poteri che la Sardegna vuole e deve avere passa la realizzazione di una visione che riguarda il nostro presente e il nostro futuro”.

Per questo motivo, ci dicono gli autori, occorre dare un senso alle parole tramas e soberania.

