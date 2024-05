«Pensa di poter curare ogni male» 

«Si è laureata a 34 anni e non si è specializzata, limitandosi a fare delle guardie mediche. Non ha particolari competenze, ma in una situazione di isolamento ha maturato negli anni una condizione di tipo persecutorio. Così, con una forma sicuramente patologica, ha sviluppato idee di grandiosità e una dimensione psicotica. Era convinta di aver trovato la cura a tutti i mali, compresi quelli più gravi». Lo psichiatra Elvezio Pirfo, il medico che relazionò ai giudici sulla capacità di intendere e di volere di Anna Maria Franzoni, accusata di aver ucciso il figlio, oltre che di recente anche sulla psiche di Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per la morte di stenti della figlia di 18 mesi, ieri mattina ha illustrato davanti ai giudici della Corte d’assise d’appello di Cagliari la sua perizia su Alba Veronica Puddu, 53 anni, condannata in primo grado al carcere a vita per omicidio volontario e altri reati per aver curato con gli ultrasuoni i pazienti con tumori terminali, riducendone l’aspettativa di vita. Nella sua relazione l’esperto ha ritenuto l’imputata non del tutto capace di intendere e di volere.

Il super-perito nominato dalla Corte presieduta dal giudice Massimo Costantino Poddighe (con a altere Giovanni Lavena) si è confrontato con il professor Diego Primavera (parte civile) e con lo psichiatra sassarese Paolo Milia. «Ritiene di essere una sorta di scienziato, in grado di curare qualsiasi malattia con gli ultrasuoni», prosegue l’esperto, «ma con teorie pseudoscientifiche per me incomprensibili. Lei in qualche modo si reputa geniale, ponendosi in contrapposizione con il resto della medicina tradizionale. In ogni caso non è una persona che perde del tutto la capacità di quanto sta accadendo, ma è certamente pericolosa: non come un delinquente abituale, ma certamente come medico». I consulenti della parte civile e della difesa concordano con l’esperto, ma differiscono solo sulla gravità: per il primo non c’è incapacità di intendere e di volere, per il secondo c’è un vizio totale. Poi, in sede di contraddittorio, Pirfo è arrivato a parlare di «intenzionalità patologica», ribadendo che sarà la Corte a dover analizzare il singoli reati contestati.

Il 20 settembre ci sarà la requisitoria del Procuratore generale e delle parti civili, rappresentante dagli avvocati Rita Dedola, Mauro Massa e Gianfranco Sollai. Il 4 ottobre parleranno i difensori Gianluca Aste e Michele Zudda. Alba Puddu è stata condannata all’ergastolo con l’ipotesi di aver ingannato tre pazienti terminali, Davide Spanu, Franco Garau e Fiorenzo Fiorini, per quest’ultimo pesa anche l’accusa di l’omicidio volontario.

