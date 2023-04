Pennelli a mare, tutti assolti dal giudice 

Soddisfatti per la sentenza gli avvocati Guido Manca Bitti e Roberto Nati, difensori dei quattro imputati, che sin dal primo momento avevano contestato l’esito dell’inchiesta della Procura, sostenendo che il progetto fosse stato ideato ed eseguito regolarmente come poi attestato anche dal perito del Tribunale. Assolvendo i tre tecnici e il responsabile dell’impresa, il giudice ha anche accolto la richiesta dei difensori e ha condannato le parti civile alla refusione delle spese sostenute dagli imputati per effetto dell’azione civile.

Non solo il Tribunale li ha assolti con la formula più ampia dall’accusa di disastro colposo, ma il giudice Gianluigi Dettori ha anche condannato le parti civili (che avevano chiesto un risarcimento di oltre un milione di euro) a rifondere i quattro imputati con 28 mila euro.

Si è chiuso con il proscioglimento completo da tutte le accuse il processo di primo grado sulla realizzazione dei “pennelli a mare” di Frutti d’Oro, le barriere che – secondo le prospettazioni iniziali della Procura - avevano provocato danni ad alcune villette del litorale di Capoterra. Assolti dunque i tecnici Enrico Concas, responsabile dei Lavori pubblici del Comune, Enrico e Nicola Montaldo, il primo progettista dell'Ati “Acquatecno srl”, incaricata del progetto definitivo, il secondo collaboratore nella direzione dei lavori dell'intervento contestato. Con loro anche l'appaltatore Fosco Manservigi.

Il processo

A sollecitare al giudice Dettori l’assoluzione piena degli imputati era stato lo stesso pubblico ministero Enrico Lussu al termine della sua requisitoria, facendo seguito alle conclusioni del perito nominato dal Tribunale che aveva escluso qualsiasi responsabilità da parte di tecnici e impresa. L’esperto nominato dal giudice aveva anche ritenuto non vi fosse un nesso di causalità tra le opere realizzate e i danni.

Soddisfatti per la sentenza gli avvocati Guido Manca Bitti e Roberto Nati, difensori dei quattro imputati, che sin dal primo momento avevano contestato l’esito dell’inchiesta della Procura, sostenendo che il progetto fosse stato ideato ed eseguito regolarmente come poi attestato anche dal perito del Tribunale. Assolvendo i tre tecnici e il responsabile dell’impresa, il giudice ha anche accolto la richiesta dei difensori e ha condannato le parti civile alla refusione delle spese sostenute dagli imputati per effetto dell’azione civile.

Ricorso

Annunciano ricorso in appello proprio gli avvocati che assistono i proprietari delle case che ritengono essere state danneggiate dai “pennelli a mare”, i legali Bachisio Mele, Marcello Medici e Marco Pani (difensori rispettivamente di Monica Cardella, Matteo Labò e Pierpaolo Ortu) che annunciano ricorso in appello. «Riteniamo ingiusta la sentenza», scandiscono, «la condanna alle spese delle parti civili affievolisce il diritto dei cittadini a rivolgersi alla giustizia per superare l’indifferenza che sopisce la maggior parte delle coscienze. È una decisione che stupisce perché il procedimento è stato oggetto di importante indagine della Procura, ed è passato per il vaglio del Gup, con anche il giudice che ha dovuto nominare un perito per superare i grandissimi dubbi sul corretto operato degli imputati».

Di diverso avviso l’avvocato Guido Manca Bitti: «Il giudizio – ribatte – è stato approfondito in tutti i suoi aspetti tecnici, storici e di fatto, le parti civili hanno avuto tutti gli spazi per dimostrare la fondatezza delle loro argomentazioni che nell’accertamento dibattimentale si sono dimostrate completamente infondate». (red. pro.)

