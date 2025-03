Pennellate gastronomiche Così l’arte entra in cucina 

L’arte della cucina e la cucina come l’arte. Due universi paralleli che si incontrano in una fusione perfetta, capace di stimolare sensi e emozioni in un racconto inedito. È questo il cuore pulsante dell’ottava edizione di “Arte in Cucina. Gli artisti incontrano gli chef” (Editoriale Giorgio Mondadori). La collana verrà presentata per la prima al pubblico sardo alla presenza dello stesso ideatore, l’artista poliedrico Domenico Monteforte: l’appuntamento è fissato per oggi alle 19 al ristorante Zenit di viale Pula a Cagliari. Nel libro pittura, scultura e tradizione gastronomica, espressioni più pure e ancestrali della cultura italiana, fianco a fianco, si rispecchiano e si esaltano a vicenda: le prime catturano la bellezza con forme e colori, la seconda la traduce in sapori e profumi. Un dialogo continuo, dove ogni pennellata e ogni ingrediente raccontano una storia di creatività e passione. Questa edizione, l’ottava, è interamente dedicata al pesce, protagonista assoluto dei piatti presentati nel volume. Un’opera che raccoglie 38 artisti da tutto il Paese, ognuno affiancato e abbinato ad altrettante ricette realizzate da grandi chef italiani. Il tutto è condito da interviste e approfondimenti a personaggi di spicco della scena artistica e gastronomica. «Sono passati 8 anni da quel profumo di soffritto che ispirò questo volume», scrive Monteforte, «8 anni di sviluppo costante seguito da un crescente interesse da parte di artisti, chef e appassionati, al punto da far diventare questo libro una collana editoriale che nel tempo ha coinvolto circa 400 chef e altrettanti artisti da tutto il Paese».

«La bellezza del creato»

A rappresentare l’Isola sarà l’artista Anna Saurini: un nome che evoca 50 anni di carriera dedicati alla pittura, con un linguaggio cromatico vibrante e una ricerca espressiva in continua evoluzione. Le sue opere, che traggono ispirazione da una Sardegna amata e vissuta col cuore, raccontano la «bellezza del creato» con colori intensi e pennellate cariche di emozione, in un viaggio artistico che ha toccato mostre e gallerie in tutta Italia. «Per me l’incontro tra i colori dell’arte e quelli della cucina è un matrimonio perfetto», racconta la Saurini. «Ogni quadro e ogni piatto parlano un linguaggio che arriva dritto al cuore. Da bambina giocavo con mio padre, non vedente a causa di un incidente in guerra, raccontandogli i colori attraverso i sapori: rosso come le ciliegie, giallo come il limone. In questo libro ho ritrovato quelle emozioni, quel legame indissolubile tra gusto e visione». In occasione della presentazione, esporrà alcuni dei suoi ultimi dipinti in acrilico su cavalletto, una novità rispetto alla sua tecnica abituale a olio.

Il nostro mare

Accanto alla Saurini, non poteva mancare la firma della cucina isolana. Il ristorante Zenit, scelto anche come sede della presentazione, sarà presente nel libro con una ricetta che esprime al meglio la tradizione culinaria sarda: fregula a s’antiga cun cocciula, firmata dallo chef Massimo Belgiorno. Un piatto che è un tributo al mare e ai sapori autentici dell’Isola, perfettamente in linea con il tema di questa edizione.

RIPRODUZIONE RISERVATA