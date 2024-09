Penne e quaderni per i poveri, boom della raccolta solidale 

Un’ondata di generosità con la raccolta solidale di materiale scolastico, promossa da Cittadinanzattiva e il Coordinamento dei presidenti dei Consigli d’Istituto della Sardegna, con il patrocinio del Comune, organizzata l’11 settembre nel centro commerciale Carrefour. Martedì scorso la consegna del materiale al “Non Negozio”, che nei locali di via Beccaria abbraccia virtualmente le persone più bisognose e tutti coloro che stanno attraversando un momento di disagio e hanno necessità di una mano d’aiuto.

Tantissime matite colorate, quaderni, pennarelli, album, compassi, evidenziatori, e tanto altro. Generosità che ora andrà a dare supporto alle famiglie più svantaggiate, identificate grazie al supporto dell’assessorato comunale ai Servizi sociali e di altre organizzazioni di assistenza sociale. «Ringrazio di cuore l’associazione Cittadinanzattiva e il Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto della Sardegna, e il Non Negozio di via Beccaria, che si è reso subito disponibile per la distribuzione alle famiglie quartesi bisognose», dice l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

«La grande partecipazione dimostra quanto ci sia ancora tanta sensibilità e generosità nella nostra comunità. Siamo consapevoli delle difficoltà che molte famiglie affrontano all’inizio del nuovo anno scolastico, con le numerose spese da sostenere. Questa iniziativa», conclude Carta, «rappresenta un concreto sostegno per tante persone che ne hanno davvero bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA