Pendolini a mezzo servizio: un flop costato 78 milioni  

A dispetto del loro soprannome, gli Atr 365 prodotti dalla spagnola Caf, non hanno mai “pendolato”: l’oscillazione delle carrozze, che avrebbe permesso di affrontare le curve sul tracciato sardo con maggiore velocità, non è mai stata autorizzata dall’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Così i sette Pendolini in servizio sulla rete dell’Isola completano tutti i giorni il percorso tra le due città in tre ore. Quando va bene.

Il caso

L’ottavo treno, l’ultimo arrivato in Sardegna, invece invecchia in un capannone a Cagliari. L’unico esemplare di Atr 465 (il 4 indica il numero delle carrozze passeggeri attaccate alla locomotiva diesel, gli altri ne hanno solo tre) è fermo da più di un anno. Ogni tanto viene portato fuori dal deposito alle spalle della stazione di piazza Matteotti, i tecnici accendono il motore, verificano che tutto funzioni. A volte viene lavato. E poi lo riportano dentro.

Perché? Sembra che il convoglio non abbia le autorizzazioni necessarie e che addirittura - spiegano fonti sindacali - non sia stata conclusa la procedura di consegna alla Regione. Inutile chiedere di più a Trenitalia, che formalmente non sarebbe ancora entrata in possesso dell’ultimo treno.

La storia

La burocrazia ferma un treno pagato più di 9 milioni di euro. Più o meno la stessa storia dell’altro Atr 465 arrivato nell’Isola qualche tempo fa. Per essere impiegato da Trenitalia sui binari sardi è stato “accorciato”: i meccanici hanno eliminato una delle carrozze centrali, e il convoglio è stato riclassificato come Atr 365.Nessuna differenza con gli altri “Pendolini” acquistati dalla Regione e entrati in servizio a partire dal 2015. Scelti per accorciare i tempi di percorrenza tra Cagliari e Sassari, non si sono mai spinti – se non durante qualche collaudo - fino ai 180 chilometri all’ora promessi al momento del taglio del nastro. Fino ad ora non sono mai stati promossi al “Rango P”, quello dei treni ad assetto variabile che sono in grado di oscillare e possono permettersi – in condizioni di sicurezza – velocità elevate in curva. Una sistema che servirebbe soprattutto da Oristano in su, dove il tracciato è più irregolare.

Il futuro

Ma ormai è probabile che gli Atr365 vadano in pensione senza aver mai provato l’ebbrezza di pendolare: i primi sono stati acquistati dalla Sardegna quindici anni fa e ci sono voluti sette anni per ottenere le autorizzazioni necessarie alla circolazione sulla rete ferroviaria dell’Isola. Il primo viaggio risale al dicembre del 2015, quando il governatore era Francesco Pigliaru. Anche in quell’occasione le potenzialità del treno spagnolo non furono sfruttate: nessun pendolamento. E da Cagliari a Sassari, nel viaggio inaugurale senza fermate intermedie, non si andò sotto le due ore e mezza. Ora i Pendolini rischiano di essere superati: gli ultimi treni acquistati sono ibridi e consentiranno di sfruttare la prossima elettrificazione della rete ferroviaria sarda.

