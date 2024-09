Pendolari, si parte in anticipo 

Via ai lavori di manutenzione tra le stazioni di Villamassargia e Iglesias: chi ieri ha viaggiato in treno si è già reso conto delle novità che interesseranno le linee Iglesias, Villamassargia, Cagliari e Decimomannu sino (salvo intoppi) al prossimo 9 novembre.

Le novità

Si tratta di modifiche temporanee ma è bene annotarsele per non rischiare di rimanere in stazione ad attendere un treno che magari è già partito: per tutta la durata dei lavori, infatti, la prima novità è che i ì treni partiranno da Iglesias con un anticipo di 5 minuti mentre rimarranno identiche a quelle dell’o rario tradizionale le partenze nelle restanti fermate. Stessa novità ma al contrario per gli arrivi: i treni arrivano a Iglesias con un posticipo di 5 minuti ma gli orari degli arrivi nelle restanti fermate non cambieranno.

Le eccezioni

Trenitalia ha informato i passeggeri anche di una serie di eccezioni che riguardano, sempre da ieri e sino al 9 novembre, variazioni d’orario, cancellazioni e sostituzioni con bus (che effettuano la fermata nel piazzale antistante la stazione). Ovviamente sui canali digitali di Trenitalia, le biglietterie e con il personale di assistenza dei treni sarà possibile ottenere tutte le informazioni anche su eventuali novità (segnalate anche nella puntualissima pagina Facebook Pendolari di Iglesias e Carbonia).

La prima riguarda il treno R4902 Cagliari-Iglesias delle 6.14: la partenza sarà anticipata da Villamassargia alle 7.02 e l’arrivo a Iglesias alle 7.16. Gli altri orari del tragitto restano identici. La tratta Ca361 Iglesias-Villamassargia delle 6.15, nei giorni feriali si effettuerà con nuovo bus per tutta la durata dei lavori. Il treno R4801 Iglesias-Villamassargia delle 6.23 viene cancellato e sostituito dal bus (Ca361), idem per il treno R4800 Villamassargia-Iglesias delle 6.35 (bus Ca360). Inoltre la tratta Ca360 delle 6.35 Villamassargia-Iglesias dei giorni feriali verrà sostituita con nuovo bus sino al 9 novembre. Ancora, il treno regionale 4907 Iglesias-Cagliari delle 7.21 anticiperà la partenza da Iglesias alle 7.07 ma gli orari delle restanti fermate rimarranno invariati. Ci sono novità anche per il treno regionale R4770 Villamassargia-Carbonia delle 7.35 che, dal primo ottobre al 9 novembre, anticiperà l’arrivo a Carbonia alle 7.52 (anziché 7.57).

