«Pendolari in ritardo, didattica a rischio» 

Continuano i disagi per studenti e lavoratori del Sulcis Iglesiente, costretti a utilizzare i bus sostitutivi dei treni diretti a Cagliari. I ritardi e la riduzione delle corse stanno spingendo sempre più pendolari a ricorrere ai mezzi propri e istituzioni scolastiche e comuni corrono ai ripari.

I disagi

A Iglesias la situazione è particolarmente critica: diverse scuole concedono permessi di uscita anticipata agli studenti, spesso fino a un’ora prima del termine delle lezioni, compromettendo la didattica. Alcuni istituti segnalano la soppressione della corsa delle 13.20, mentre molti ragazzi denunciano bus sovraffollati e lunghe attese per il mezzo successivo. «Abbiamo un aumento delle uscite anticipate rispetto all’anno scorso – spiega Donatella Congia, vicepreside del Liceo “Baudi di Vesme” –. Il servizio non riesce a garantire puntualità».Situazione analoga all’Istituto “Giorgio Asproni – Enrico Fermi”, dove il servizio sostitutivo salta le fermate di Villaspeciosa e Uta. «I nostri studenti devono recarsi a Decimomannu per prendere il bus – racconta il vicepreside Gianluca Porcu – con partenze all’alba e frequenti ritardi». La dirigente Daria Pisu ha inviato una lettera all’Arst e all’assessorato regionale ai Trasporti chiedendo il ripristino della corsa delle 13.20, l’istituzione di una nuova fermata in via Monsignor Saba e l’attivazione di corse dirette da Decimomannu a Iglesias.Molti pendolari hanno ormai rinunciato al servizio pubblico. Federica Piras, studentessa universitaria, oggi raggiunge Decimomannu in auto: «I bus partono anche a un’ora e mezza di distanza, rendendo impossibile arrivare in orario a Cagliari».

In aula

Il problema è approdato anche nel Consiglio comunale di Iglesias, dove la consigliera Giuseppina Lorenzin ha presentato una mozione per chiedere alla Regione e a Trenitalia un miglioramento del servizio: «Più posti, corse dedicate per gli abbonati e un tavolo di confronto con i pendolari, per rendere il trasporto pubblico finalmente sostenibile ed efficiente». La mozione è stata discussa in aula consiliare, con il consigliere Maurizio Cerniglia che ha precisato: «Ogni miglioramento è ben accetto, ma non vedo tutta questa affluenza tale da costituire un disagio così grande». Intanto, il consigliere regionale Alessandro Pilurzu, intervenuto in Consiglio comunale, ha dichiarato: «Il problema maggiore riguarda la tempistica per arrivare al capoluogo, passata da cinquanta minuti a un’ora e quaranta». E poi ha aggiunto: «Da luglio i sindaci di Carbonia e Iglesias stanno chiedendo all’assessorato dei Trasporti l’attivazione di linee dirette e la valutazione di un bus che colleghi direttamente Iglesias e Carbonia con Cagliari. Mi farò portavoce di questa richiesta». Concorde con Pilurzu, il sindaco Mauro Usai ha affermato: «Sono tempi di percorrenza insostenibili. Dobbiamo garantire ai pendolari collegamenti efficienti, che li incentivino a utilizzare i mezzi pubblici e a non intasare con le auto la statale 130. Sul tavolo della presidenza della Provincia il tema è già presente».

