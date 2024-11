Pendolari furiosi: «Caos totale nelle ore di punta» 

Orari sballati, continui ritardi, pullman strapieni. Il Comitato dei pendolari di Dolianova è di nuovo sul piede di guerra. Sotto accusa l’Arst che ha deciso di anticipare di alcuni minuti le corse delle 6.50 e 7.05: «Nelle ore di punta il caos è totale - afferma la portavoce Elisabetta Caredda - gli autisti sono costretti a controllare i biglietti ad ogni fermata. Sui pullman mancano i controllori, questo determina continui ritardi. Chi parte alle 7 da Dolianova ha la certezza di non poter arrivare entro le 9 in piazza Matteotti a Cagliari». Ritardi vengono segnalati anche nelle corse pomeridiane per il rientro nel Parteolla mentre rimane irrisolto il nodo dei collegamenti domenicali e nei festivi.

Ma a mandare su tutte le furie i pendolari è la decisione di allungare il percorso del pullman delle 6.42 che, anziché dirigersi verso Pirri, passa ora dall’ospedale Brotzu. «Una decisione presa forse per venire incontro agli studenti del liceo Euclide - afferma Caredda - così però si mettono in difficoltà tutti gli altri, studenti o lavoratori, impossibilitati a rispettare gli orari di inizio delle lezioni o di ingresso al lavoro. Chiediamo che venga ripristinato il precedente percorso con fermata a Pirri da dove si possono raggiungere tutte le altre zone della città». (c. z.)

