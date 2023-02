Pendolari appiedati per il ghiaccio 

Ormai non si contano più le giornate di scuola perse degli studenti pendolari di Desulo. Tra neve e ghiaccio, in questa prima parte del 2023 varie volte, come ieri e avantieri, le corse Arst sono saltate. Orde di genitori si trovano quindi costretti ad accompagnare e andare a riprendere i propri figli a scuola, consci, tuttavia, che su una Desulo-Fonni ghiacciata sia pericoloso passare. La Provincia, da parte sua, rassicura che il servizio di sgombero neve e spargimento sale sia regolare. Problemi anche a Fonni sulla strada per il Bruncu Spina dove ieri mattina c’era una coltre bianca alta due metri. Anche lo spazzaneve si è dovuto arrendere. Inutile avventurarsi nel fine settimana verso la vetta del Gennargentu: la strada non è praticabile.

Lastra di ghiaccio

«Da Tascusì a Fonni la strada è una lastra di ghiaccio - afferma Mario Ladu, 57 anni, uno dei genitori di Desulo costretto anche ieri a un viaggio verso le scuole di Nuoro - I venti studenti di Desulo che studiano nel capoluogo hanno ormai perso diversi giorni di scuola. È scontato che un autobus non passi su una strada ghiacciata dove il sale, per quel che ho potuto vedere, è stato messo dopo le 9”. Altri genitori si uniscono al coro di proteste: «Facciamo a turno per portare e riprendere i ragazzi: se il pullman per Nuoro non passa all’andata, infatti, non ci sarà nemmeno al ritorno», aggiunge Piero Floris, 59 anni. «Un giorno ha iniziato a nevicare a metà giornata, l’autobus non è passato e i ragazzi son rimasti a Nuoro - dice Efisia Todde, 42 anni - La scuola non accetta giustificazioni e vuole comunicazioni ufficiali dell’Arst, che l’Arst non ci dà. Chiediamo almeno di essere avvisati in qualche modo, sul sito dell’Arst o tramite il Comune, quando il trasporto pubblico non c’è».

L’azienda

L’Arst fa sapere che «gli autobus non sono macchine normali e, con questo ghiaccio, possono andare fuori strada facilmente. Avantieri nel centro abitato di Fonni un nostro mezzo ha centrato un palo: la strada era completamente bianca. Ieri Desulo è l’unico paese dove non abbiamo fatto linea per le strade non sicure». Le lamentele arrivano dritte in Provincia: «Abbiamo verificato e siamo certi che i spargisale e spazzaneve passano regolarmente mattina e sera per l’intero tratto tra Fonni e Desulo - spiega Costantino Tidu, commissario straordinario - Purtroppo il sale ha senso fino a quando le temperature non scendono troppo: sotto i -5 gradi è difficile che faccia effetto. Le temperature sono rigidissime, è normale che si crei qualche disagio».